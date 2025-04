Europa zet in op AI-leiderschap met nieuwe strategie

Een wereldleider worden in kunstmatige intelligentie is het doel van het door de Europese Commissie gelanceerde AI Continent Actieplan.

Zoals eerder uiteengezet door voorzitter Von der Leyen tijdens de AI Action Summit in februari 2025 in Parijs, is het initiatief erop gericht om Europa’s sterke traditionele industrieën te transformeren tot motoren van AI-innovatie en -versnelling.

De race om het AI-leiderschap is nog lang niet gestreden, stelt de Commissie optimistisch. Van foundation models tot gespecialiseerde AI-toepassingen: het AI-landschap in de EU is dynamisch. Het wordt aangedreven door onderzoek, opkomende technologieën en een bloeiend ecosysteem van startups en scale-ups.

Dertien AI-gigafabrieken

De Commissie versterkt de AI- en supercomputerinfrastructuur van Europa met een netwerk van AI-fabrieken. Dertien van deze fabrieken worden al uitgerold rond Europa’s toonaangevende supercomputers. Ze ondersteunen AI-startups, de industrie en onderzoekers in de EU bij het ontwikkelen van AI-modellen en -toepassingen.

De EU is ook betrokken bij het opzetten van AI-gigafabrieken. Dit worden grootschalige faciliteiten met ongeveer 100.000 geavanceerde AI-chips, vier keer meer dan de huidige AI-fabrieken. Ze integreren enorme rekenkracht en datacenters om complexe AI-modellen op ongekende schaal te trainen en te ontwikkelen.

Datacentercapaciteit verdrievoudigen

Voor de gigafabrieken zijn zowel publieke als private investeringen nodig. Private investeringen in gigafabrieken zullen worden gestimuleerd via InvestAI. Dat mobiliseert twintig miljard euro voor maximaal vijf AI-gigafabrieken in de Unie. Om investeringen vanuit de private sector in cloudcapaciteit en datacenters te stimuleren, zal de Commissie ook een Cloud- en AI-ontwikkelingswet voorstellen. Het doel is om de datacentercapaciteit van de EU in de komende vijf tot zeven jaar minstens te verdrievoudigen, met prioriteit voor zeer duurzame datacenters.

Het stimuleren van AI-innovatie vereist ook toegang tot grote volumes hoogwaardige data. Een belangrijk onderdeel van het actieplan is de oprichting van Data Labs. Die brengen grote datasets uit verschillende bronnen samen. In 2025 wordt een omvattende Data Union-strategie gelanceerd om een echte interne markt voor data te creëren, die AI-oplossingen op schaal mogelijk maakt.

Gebruik AI door bedrijven stimuleren

Ondanks het potentieel van AI gebruikt slechts 13,5 procent van de bedrijven in de EU de technologie al. Om het industrieel gebruik te stimuleren lanceert de Commissie binnenkort de Apply AI-strategie. De Europese AI-innovatie-infrastructuur, met name de AI-fabrieken en de European Digital Innovation Hubs, zal hierin een belangrijke rol spelen.

Om aan de groeiende vraag naar AI-talent te voldoen, zal de Commissie de internationale werving van AI-experts en onderzoekers vergemakkelijken. Dit moet bijdragen aan legale migratieroutes voor hooggekwalificeerde niet-EU-werknemers in de AI-sector.

Ook worden onderwijs- en opleidingsprogramma’s ontwikkeld rond AI en Generatieve AI in belangrijke sectoren, om de volgende generatie AI-specialisten voor te bereiden en de bij- en omscholing van werknemers te ondersteunen.

De AI-wet biedt investeerders en ondernemers de rechtszekerheid die nodig is om AI op te schalen en toe te passen in Europa. De Commissie zal ook het AI Act Service Desk oprichten om bedrijven te helpen bij de naleving van de AI-wet. Dit wordt het centrale aanspreekpunt en informatieknooppunt voor richtlijnen en ondersteuning rond de AI-wet.

Met dit actieplan opent de Commissie twee publieke raadplegingen, die lopen tot 4 juni 2025, om de initiatieven van het AI Continent Actieplan verder vorm te geven. Ten eerste is er een publieke raadpleging waarin alle geïnteresseerde partijen hun mening kunnen geven over de Cloud- en AI-ontwikkelingswet.

Daarnaast is er een publieke raadpleging over Apply AI, om de prioriteiten van belanghebbenden, uitdagingen bij de invoering van AI en de relevantie van voorgestelde oplossingen en beleidsaanpakken in kaart te brengen, inclusief aanvullende maatregelen voor een soepele en eenvoudige toepassing van de AI-wet. Een derde publieke raadpleging over de Data Union-strategie wordt in mei gelanceerd.

Dialoog met industrie en publieke sector

Tegelijkertijd zal de Commissie dialogen organiseren met vertegenwoordigers van de industrie en de publieke sector om de Apply AI-strategie vorm te geven. Deze dialogen, samen met de raadplegingen, zullen relevante voorbeelden identificeren van onbenut potentieel bij het toepassen van AI-technologieën in specifieke sectoren, de huidige integratie ervan in bedrijfs- en productieprocessen, en mogelijkheden om op te schalen binnen deze sectoren en de bredere economie.