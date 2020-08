Nieuwe Chrome-extensie belooft transparantie over advertenties

Google introduceert een nieuwe Chrome-extensie waarmee gebruikers meer informatie krijgen over advertenties. De extensie laat zien hoeveel advertenties er worden geladen op een webpagina, welke adverteerders actief zijn en welke gebruikersgegevens gebruikt worden om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Met de nieuwe extensie, Ads Transparancy Spotlight, hoopt Google meer openheid te verschaffen over welke advertenties gebruikers te zien krijgen en waarom. De nieuwe extensie gebruikt een nieuwe API genaamd Ad Disclosure Schema. Met deze API kunnen adverteerders doorgeven hoe hun advertenties werken.

De nieuwe extensie weergeeft informatie over hoeveel advertenties zichtbaar zijn op de specifieke webpagina, een lijst van adverteerders achter de advertenties op de webpagina en de redenen waarom gebruikers die specifieke advertenties zien. Gepersonaliseerde advertenties worden gebaseerd op een combinatie van verschillende factoren:

Leeftijd, geslacht en andere informatie.

Algemene locatie (land en stad) en specifieke locatie.

De interesses van de gebruiker (bezochte websites en overige info).

Door een bezoek aan een specifieke website is de gebruiker toegevoegd aan een marketingcampagne.

Overige informatie en onderwerpen die elke websitebezoeker te zien krijgt.

Behalve de directe adverteerders weergeeft de extensie ook andere bedrijven in de advertentie-industrie die verantwoordelijk zijn voor zaken zoals analytics en tracking scripts op webpagina’s. Google linkt naar het privacybeleid van elk bedrijf waarin staat welke gebruikersgegevens zij verzamelen en hoe ze deze data opslaan.

Meer transparantie over advertenties

Ads Transparancy Spotlight is een onderdeel van een breder initiatief van Google om advertenties overzichtelijker te maken en om het vertrouwen van gebruikers terug te winnen. Het bedrijf is vorig jaar begonnen met het langzaam verwijderen van cookies van derden en heeft een ingebouwde ad-blocker geïntroduceerd in Chrome.

Vorige week presenteerde Google nog de Trust Token API om het gebrek aan cookies van derden op te vangen. De technologie achter deze cookies werd gebruikt om gebruikers zeer nauwkeurig te traceren over het internet, maar deze cookies werden ook gebruikt om fraude en bots tegen te gaan. De nieuwe API genereert unieke cryptosleutels voor elke gebruiker waardoor adverteerders de gebruiker niet kunnen traceren, maar websites wel nog steeds kunnen bepalen of het een bot is of een echte persoon.