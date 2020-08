‘Microsoft aast op volledige overname TikTok’

Techgigant Microsoft zou volgens de Financial Times niet langer enkel een poging willen doen de Amerikaanse tak van de social media-app TikTok over te nemen, maar de hele app in handen willen krijgen.

De Amerikaanse president Donald Trump ziet in TikTok een gevaar wegens mogelijke nauwe banden met de Chinese regering, aangezien het bedrijf achter TikTok (ByteDance) een hoofdkantoor in China heeft. Ondanks het gebruik van een datacenter gelegen in de Verenigde Staten voor data van Amerikaanse gebruikers, zou de app volgens Trump gebruikt kunnen worden om data door te pluizen.

Microsoft was vervolgens één van de partijen die interesse toonde om de Amerikaanse tak van de app over te nemen. Het bedrijf zou vervolgens de veiligheid en privacy van gebruikers garanderen, waardoor President Trump geen reden meer had om de app te verbieden. In eerste instantie gaf Trump daar ook gehoor aan en voerde gesprekken met Microsoft, maar deze week liet Trump toch weten een ultimatum te stellen: een decreet verbiedt zaken doen met ByteDance binnen 45 dagen.

Wereldwijde overname

Voor Microsoft betekent dat werken met een keiharde deadline, om te voorkomen dat eenzelfde situatie als in India ontstaat. Daar zou Microsoft namelijk ook dichtbij een deal zijn geweest, maar ging dit op het laatste moment mis. Om te voorkomen dat dit wederom gebeurt door enkel een specifieke tak van de app op te kopen, zou Microsoft gaan voor de gehele organisatie.

Mocht Microsoft inderdaad heel TikTok willen opkopen, dan zal daar in korte tijd een aanzienlijk bedrag voor moeten worden vrijgemaakt. Eerder meenden executives van ByteDance dat hun wereldwijde operatie zo’n 50 miljard dollar (42 miljard euro) waard is.

Voor ByteDance is het de vraag of men zit te wachten op een volledige overname. De ruime meerderheid van de top van het bedrijf meende de verkoop van het Amerikaanse deel te steunen, alleen de medeoprichter had daar vraagtekens bij. Het alternatief is echter dat TikTok na India ook in de VS wordt verboden, terwijl er ook een onderzoek loop in Australië over of de app niet verboden moet worden.