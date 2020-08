Trump verbiedt Amerikaanse transacties met TikTok en WeChat

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat transacties met ByteDance, moederbedrijf van TikTok, binnen 45 dagen verbiedt. Een soortgelijk decreet geldt ook voor de Chinese chatdienst WeChat.

De mogelijkheid dat Chinese autoriteiten via TikTok en WeChat data in handen kunnen krijgen van Amerikaanse burgers is de doorslag om transacties met de bedrijven te verbieden. “Door die dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen”, luidt het decreet. “De Verenigde Staten moet agressieve actie ondernemen tegen de eigenaars van TikTok om onze nationale veiligheid te beschermen.”

President Trump baseert deze decreten op de Emergency Economic Powers Act en de National Emergencies Act. TikTok werd al eerder gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid.

De social media-app is op het moment zeer populair. Deze week gaf Trump de Amerikaanse techgigant Microsoft nog 45 dagen om tot een deal te komen om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen.

WeChat

Het decreet om de populaire app WeChat binnen 45 dagen te verbieden lijkt ogenschijnlijk uit het niets te komen. Maar dezelfde twijfels die al een geruime tijd worden geuit over TikTok zijn ook toepasbaar op WeChat en het moederbedrijf Tencent. Volgens Trump legt WeChat ‘enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vast.’

WeChat-gebruikers kunnen met de app vliegtickets kopen, spellen spelen, muziek luisteren en een afspraak maken bij de dokter. In de Verenigde Staten valt de populariteit van WeChat wel mee aangezien de dienst voornamelijk wordt gebruikt door Chinese expats om met familie en vrienden te communiceren in China.

Tencent

De aanval op Tencent door de Amerikaanse regering kan nog wel eens verdere gevolgen hebben. Tencent is een van de grootste bedrijven uit China, met een marktwaarde van 686 miljard dollar (579,8 miljard euro). Het bedrijf heeft aandelen in verschillende bedrijven, zoals Spotify, Warner Music en gameontwikkelaars.

