Trump geeft TikTok nieuwe deadline van 90 dagen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de studio achter de social media-app TikTok een nieuwe deadline van 90 dagen gegeven. De president hield eerder nog een termijn van 45 dagen aan, waarna de app in de huidige vorm verboden zou worden.

Eerder deze maand tekende president Trump een decreet waardoor de druk op TikTok werd opgevoerd om in ieder geval het Amerikaanse deel van de app te verkopen. Vanaf medio september zouden er geen transacties meer gedaan mogen worden door Amerikaanse burgers met TikTok. In een reactie daarop meenden advocaten van TikTok al bezig te zijn met de voorbereidingen voor een rechtszaak.

Met de tweede executive order zou de Amerikaanse regering, als TikTok de Amerikaanse tak niet binnen 90 dagen afstoot, de mogelijkheid hebben om de app volledig te verbieden in de VS. Ook betekent het dat TikTok alle verzamelde data van Amerikaanse burgers moet vernietigen.

Langdurig onderzoek naar voorganger TikTok

De nieuwe deadline van 90 dagen (die eindigt medio november) zou het resultaat zijn van een langdurig onderzoek uitgevoerd door de commissie van Buitenlandse Investeringen. In 2017 nam ByteDance de app Musical.ly over, dat uiteindelijk uitgroeide tot TikTok. De commissie raadde president Trump aan om tot actie over te gaan zodat de privacy van Amerikaanse gebruikers gewaarborgd kan worden.

TikTok wordt door de Amerikaanse regering aangemerkt als een bedreiging van de privacy, aangezien studio ByteDance een hoofdkantoor in China heeft. Zodoende zou data afgestaan moeten worden als China dat wil, ongeacht of gegevens van Amerikanen via een in Amerika gelegen datacenter worden verwerkt.

Geïnteresseerde partijen hebben zich al gemeld om in ieder geval het Amerikaanse deel van TikTok over te nemen. Microsoft en Twitter zouden inmiddels gesprekken voeren met ByteDance.