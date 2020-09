EU wil wereldwijde belasting voor techbedrijven na winst door COVID

Als het aan de Paolo Gentiloni ligt, de Eurocommisaris voor economie en belastingen, komt er een wereldwijde digitale belasting voor grote techbedrijven. Zij zijn volgens Gentiloni de winnaars van de corona pandemie, omdat ze hun winst fors hebben zien stijgen.

Daarmee gooit de Italiaan olie op het vuur richting de Verenigde Staten, want die zijn tegen een digitale belasting op techbedrijven, aangezien de meeste techbedrijven uit de Verenigde Staten komen. In de VS zien ze liever dat de techbedrijven daar belasting betalen.

De VS is al in een soort handelsoorlog belandt met onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aangezien die landen al een eigen digitale belasting hebben ingevoerd. Gentiloni zou graag wereldwijde afspraken zien rond een digitale belasting, zodat er overal evenredig belasting wordt geheven en het voor de techbedrijven ook overzichtelijk blijft. Gentiloni vind het niet meer dan normaal dat deze bedrijven die nu forse winsten boeken, ook hun aandeel aan belasting afdragen in de landen waar de omzet wordt gemaakt, iets wat nu vaak niet gebeurd.

Gentiloni is ook eerlijk over de kansen van een digitale belasting. Zolang de Amerikaanse president Trump aan de macht is, is de kans klein dat er een dergelijke afspraak gemaakt kan worden. Of Biden daar anders over denkt is onduidelijk, wel heeft Biden zich kritisch uitgelaten over Amerikaanse bedrijven die minder belasting betalen dan de gemiddelde Amerikaan. Dat biedt een opening voor een eerlijker belastingsysteem.