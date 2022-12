Een wijzigingen in het anti-misinformatiebeleid van Twitter vestigt de aandacht van Europese toezichthouders op Elon Musk.

Het anti-misinformatiebeleid van Twitter werd onlangs aangepast. Het bedrijf besloot om geen onwaarheden meer te verwijderen met betrekking tot de pandemie.

“Naar mijn mening staat Twitter nu bovenaan de lijst van toezichthouders”, vertelde Eurocommissaris Věra Jourová tegen POLITICO.

Jourová zei dat CEO Elon Musk “veel aandacht lijkt te willen trekken”. De Eurocommissaris voegde toe dat de topman in haar optiek vooral is geslaagd in het aantrekken van toezichthouders.

Druk op Twitter

Eurocommissaris Thierry Breton sprak Musk op woensdag in een videoconference. Breton wees de CEO op het feit dat Twitter nog lang niet is voorbereid op de aankomende herziening van Europese regelgeving inzake online content, ook wel bekend als de Digital Services Act.

Breton en Musk spraken af dat de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2023 een stresstest mag uitvoeren op het hoofdkantoor van Twitter.

Volgens de notulen van het gesprek heeft het bedrijf een lange weg te gaan. Twitter moet transparante gebruikersrichtlijnen opstellen, de moderatie van content versterken, vrijheid van meningsuiting waarborgen, desinformatie aanpakken en gerichte reclame beperken.

Musk heeft mensen nodig

Breton stelde dat hij de ontwikkelingen van Twitter in de gaten zou houden. De Eurocommissaris voegde toe dat het bedrijf voldoende technologie en personeel nodig heeft om aan Europese regelgeving te voldoen.

De meeste content moderators en beleidsmedewerkers zijn ontslagen of opgestapt sinds Musk het bedrijf in oktober overnam. Brussel vermoedt dat de CEO meer personeel nodig heeft om bestaande en komende wetten na te leven.