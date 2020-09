‘TikTok gaat samenwerken met Oracle, geen overname’

Volgens de Wall Street Journal heeft Oracle de strijd om de populaire app TikTok gewonnen. Het zou echter niet gaan om een overname, zoals eerder aangenomen werd, maar om een samenwerking voor het beheer van gegevens van Amerikaanse gebruikers.

De app TikTok stevende in de VS af op een verbod, nadat president Trump beweerde dat de app een gevaar voor de nationale veiligheid was. Een overname van het Amerikaanse deel zou een verbod voorkomen. Oracle meldde zich als geïnteresseerde partij (naast onder andere Microsoft en Twitter) en lijkt aan het langste eind te trekken. De deal betreft volgens de Wall Street Journal alleen wel een opmerkelijk punt: Oracle zou mogelijk alleen een uitvoerende partner van ByteDance in de VS worden.

TikTok wordt overgenomen door Oracle. In plaats daarvan volgt er een technologische samenwerking, waarbij de softwaregigant verantwoordelijk wordt voor de data van Amerikaanse gebruikers. Door die constructie zouden de nieuwe exportregels van China geen probleem vormen voor een deal en zou tegelijkertijd ook de VS zijn zin krijgen: een Amerikaanse partij beheert de Amerikaanse data van gebruikers.

Microsoft vangt bot

De deal zal nu nog langs autoriteiten moeten alvorens de overeenkomst definitief wordt. Gebeurt dat, dan weten de andere geïnteresseerde partijen ook direct dat hun laatste kans is verkeken.

Microsoft was één van de eerste partijen die zich meldde bij ByteDance om TikTok over te nemen in de VS. De techgigant kreeg zondag te horen van ByteDance dat hun aanbod was afgewezen, waarna het met een statement kwam. Volgens Microsoft had het ‘significante wijzigingen aangebracht op het gebied van beveiliging om te voldoen aan de hoogste verwachtingen’.