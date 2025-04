Wat is Oracle Social Impact en wat kunnen andere organisaties ervan leren?

Oracle Social Impact is een initiatief dat zich richt op het teruggeven aan de samenleving via verschillende maatschappelijke projecten. In Nederland wordt dit programma geleid door Karina Lührsen, die naast haar reguliere functie binnen Oracle’s Organizational Development en GenO-programma, op vrijwillige basis het Social Impact-programma coördineert. Wij spraken haar recent over dit onderdeel van haar werk bij Oracle.

Denk je Oracle, dan denk je wellicht meteen aan een grote corporate organisatie. Een organisatie die vooral bezig is met zoveel mogelijk marktaandeel krijgen en behouden en als logisch gevolg zoveel mogelijk omzet en winst boeken. En dat is ook zeker een correcte associatie.

De uitspraak “with great power comes great responsibility” doet echter ook opgeld hier. Bedrijven van het formaat van Oracle ontplooien dan ook steeds vaker allerlei initiatieven om de wereld ook gewoon een beetje beter te maken. Kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar Cisco. Dat heeft met Digitale Versnelling Nederland en met de recente aankondiging van de Social Well-being Hub in combinatie met de OESO eveneens enkele initiatieven die niet direct bij de core business van het bedrijf horen.

Oracle Social Impact is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke betrokkenheid van Oracle in Nederland. Het programma heeft een eigen budget, eigen vrijwilligers en een grote mate van autonomie in het bepalen van de richting en projecten. Lührsen werkt al zeven jaar bij Oracle. Zij leidt dit initiatief naast haar reguliere werkzaamheden binnen Oracle. Daar is ze verantwoordelijk voor Organizational Development en het GenO-programma.

We kunnen hier natuurlijk enorm cynisch doen over Oracle Social Impact. We kunnen het bijvoorbeeld wegzetten als een makkelijke manier voor Oracle om goede sier te maken. Dat vinden we echter niet de juiste insteek, want veel te makkelijk geoordeeld. Oracle praat naar buiten toe overigens helemaal niet vaak over Social Impact, dus dat lijkt ons sowieso geen correcte conclusie. Wij vinden in ieder geval dat er best eens aandacht aan besteed mag worden. Dat doen we dan ook met dit artikel.

Wat is Oracle Social Impact?

Als we Lührsen vragen om kort en bondig uit te leggen wat Oracle Social Impact is, komt ze met de volgende definitie: “Oracle Social Impact draait om wat je als bedrijf kunt doen en teruggeven aan de gemeenschappen om je heen.” Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: environment (milieu), education (onderwijs), community (gemeenschap) en health (gezondheid). Binnen deze pijlers werkt Oracle samen met verschillende organisaties. Denk hierbij aan organisaties zoals KWF, Voedselbank (Utrecht en Amsterdam), Make-a-Wish, Plastic Whale en diverse andere non-profitorganisaties.

De samenwerkingen komen op verschillende manieren tot stand. Soms had Oracle al contact met bepaalde organisaties. In andere gevallen benadert Oracle zelf potentiële partners. En soms worden ze door organisaties benaderd. Het belangrijkste criterium voor samenwerking is dat het moet gaan om non-profitorganisaties of publieke instellingen zoals scholen.

Concrete projecten met directe impact

Een van de recente projecten was een business challenge met Make-a-Wish,. Hierbij deden verschillende teams binnen Oracle een pitch voor een wensvervulling. Dit soort projecten zorgt ervoor dat medewerkers echt betrokken raken bij het doel van de organisatie, volgens Lührsen. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Bio Vakantieoord. Dat is een vakantiepark in Arnhem voor families met kinderen met een handicap. Je kunt dit zien als een soort Center Parcs speciaal ingericht voor kinderen met een beperking. Lührsen: “Bij dit soort projecten kunnen Oracle-medewerkers direct de impact van hun bijdrage zien.”

Oracle ondersteunt deze initiatieven op verschillende manieren: via financiële ondersteuning, vrijwilligerswerk en technologie. Iedere medewerker krijgt 40 uur per jaar om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast is er zowel wereldwijd als lokaal budget beschikbaar, met volledige steun van het country leadership team in Nederland.

Via het ‘My Giving’-programma kunnen medewerkers ook persoonlijk doneren, waarbij Oracle elke donatie tot 1000 dollar per medewerker verdubbelt. Dit zorgt voor een extra stimulans om bij te dragen aan goede doelen.

Social Impact en het GenO-programma

Er is een duidelijke link tussen Oracle Social Impact en het Generation Oracle (GenO) programma van Oracle. GenO is een initiatief dat Oracle in 2021 lanceerde om divers en jong talent aan het begin van hun carrière aan zich te binden. Deelnemers krijgen gedurende een specifieke tijd (9, 12 of 24 maanden) de mogelijkheid om het hele portfolio van Oracle te leren kennen.

Bij nieuwe generaties werknemers speelt maatschappelijke betrokkenheid een grotere rol dan voorheen. Dit is duidelijk zichtbaar bij de nieuwste cohorten van het GenO-programma, waarvan sommige deelnemers direct betrokken raakten bij projecten zoals die bij de Voedselbank. Social Impact komt ook aan bod tijdens de GenO-training. Het valt Lührsen op dat nieuwe medewerkers vaak verrast zijn over de omvang van Oracle’s maatschappelijke betrokkenheid in vergelijking met andere bedrijven.

Wat maakt Oracle Social Impact anders?

Volgens Karina onderscheidt Oracle Social Impact zich op verschillende manieren. Ten eerste besteden Oracle-medewerkers meer uren aan vrijwilligerswerk dan bij veel andere bedrijven gebruikelijk is. Daarnaast heeft Oracle een breed portfolio aan projecten, wat niet alle bedrijven kunnen zeggen.

Social Impact is niet alleen belangrijk voor Oracle als bedrijf, maar ook voor de medewerkers zelf. Het programma heeft voor Oracle intern op meerdere manieren impact. Sommige teams gebruiken het als teambuilding-activiteit, terwijl in andere gevallen vrijwilligers uit verschillende teams juist samenwerken.

Het is verder opvallend dat niet altijd dezelfde mensen deelnemen aan de projecten. Dat zou je wellicht wel verwachten. Uiteraard zijn het bij bepaalde initiatieven wel specifieke groepen die zich eraan verbinden. Denk hierbij aan initiatieven zoals Oracle en JINC die hebben opgetuigd. Daar speelt diversiteit de centrale rol. Het zijn dan ook vaak mensen uit de groepen die daar iets mee hebben die zich hiermee bezighouden.

Lessen voor andere organisaties

Voor organisaties die een soortgelijk programma willen opzetten, heeft Lührsen enkele adviezen. Het eerste advies is om intern te beginnen met kijken of er mensen zijn die interesse hebben in en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Bij Oracle zijn er op deze manier zes mensen gevonden die het Social Impact-programma coördineren.

Vervolgens is het belangrijk om te zorgen voor ondersteuning van het management. Daarna kun je in gesprek gaan met medewerkers om te ontdekken waar hun interesses liggen en contact zoeken met relevante organisaties. Dit helpt niet alleen de maatschappij, maar maakt de werkgever ook aantrekkelijker voor (potentiële) medewerkers, stipt Lührsen aan.

Karina Lührsen coördineert het Social Impact-programma binnen Oracle Nederland

Voor Oracle is Social Impact niet zomaar iets wat het erbij doet, ook al zou je dat wellicht wel denken vanwege het vrijwillige karakter waarmee het intern op de kaart wordt gezet. “We benoemen Social Impact altijd in gesprekken met kandidaten die op sollicitatiegesprek komen”, geeft Lührsen als voorbeeld van waar Social Impact op de radar staat binnen Oracle. Een belangrijke reden om het meteen aan het begin van een eventuele carrière bij Oracle aan te geven, is omdat het een verschil kan maken in de beslissing van een sollicitant om voor Oracle te kiezen.

Social Impact is een voorbeeld van iets wat voor alle betrokken partijen positief uitpakt, mits het goed gedaan wordt uiteraard. “Het is uiteindelijk een win-win-win-win situatie”, in de woorden van Lührsen. De non-profit organisaties en publieke instellingen, Oracle als bedrijf, de huidige medewerkers, en potentieel nieuwe medewerkers winnen er allemaal iets bij.

Er zijn genoeg initiatieven om te ondersteunen

Wil je als organisatie iets doen met vrijwilligerswerk, dan is er voor vrijwel iedere medewerker die iets wil doen wel iets te vinden. Bij Oracle bieden ze in ieder geval een grote verscheidenheid aan vrijwilligerswerk aan binnen Social Impact. “Medewerkers kunnen kiezen voor praktisch werk, zoals pakketten vullen bij de Voedselbank, maar er zijn ook projecten gericht op mentoring of het delen van expertise, zoals coding workshops”, geeft Lührsen enkele voorbeelden.

In principe hoef je niet heel veel op te tuigen om te bepalen of een initiatief past bij je bedrijf. Dat geldt volgens Lührsen in ieder geval voor hoe Oracle het aanpakt. Het bedrijf zorgt vooraf voor enig inzicht in wat er nodig is voor een project, maar dat is uiteindelijk niet doorslaggevend. “We kunnen in principe alle soorten werkzaamheden faciliteren, waardoor medewerkers kunnen bijdragen op een manier die bij hun vaardigheden en interesses past”, aldus Lührsen.

Met Oracle Social Impact toont Oracle dat maatschappelijke betrokkenheid niet alleen gaat om het doneren van geld, maar ook om het actief betrekken van medewerkers bij het creëren van positieve verandering in de samenleving. In een tijd waarin steeds meer werknemers, vooral jongere generaties, waarde hechten aan de maatschappelijke impact van hun werkgever, positioneert Oracle zich hiermee als een bedrijf dat verder kijkt dan alleen commerciële doelstellingen.

