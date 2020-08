Verkoop TikTok mogelijk gehinderd door nieuwe wetgeving China

Door nieuwe Chinese wetgeving moet er bij een verkoop van technologie aan een Amerikaanse partij speciale goedkeuring plaatsvinden. Het vormt een nieuw obstakel in de verkoop van een deel van TikTok.

ByteDance, de studio achter de populaire app TikTok, sprak afgelopen maand met een aantal geïnteresseerde partijen. De VS prikte namelijk een uiterste datum waarop het sociale netwerk verboden wordt in het land. Met een verkoop van een deel van de app zou dat voorkomen worden.

Eind vorige week maakte China een nieuwe versie van export regels bekend, waardoor bepaalde zaken voortaan een licentie vereisen bij een verkoop aan een buitenlandse partij. Voor TikTok is één van die aspecten technologie die te maken heeft met AI. Het betekent dat het ook een licentie moet verkrijgen om het Amerikaanse deel van de app te verkopen.

In een statement laat ByteDance weten de nieuwe regels te volgen. Het zorgt tegelijkertijd wel voor een obstakel, aangezien de app in november verboden wordt in de VS indien er geen nieuwe eigenaar is. China heeft nu dus meer zeggenschap over een verkoop.

Kandidaten staan in de rij

Mocht ByteDance een licentie verkrijgen voor de verkoop, dan heeft het voldoende grote geïnteresseerde partijen om mee te onderhandelen. Microsoft meldde zich al snel voor in ieder geval het Amerikaanse deel, later voegden ook Twitter en Oracle zich bij de techgigant om hun interesse in TikTok kenbaar te maken.

