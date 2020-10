Microsoft komt met nieuw Windows app store-beleid

Microsoft en Apple liggen overhoop over het beleid van de App Store van Apple en dat lijkt door te klinken in het nieuwe beleid dat Microsoft introduceert voor zijn Windows App Store.

Microsoft heeft nieuwe principes geïntroduceerd voor de Windows 10-winkel. Het gaat dan om nieuw prijsbeleid en heel specifiek het feit dat ontwikkelaars niet worden gedwongen tot in-app-aankopen. De Coalition for App Fairness die in het leven is geroepen nadat Apple en Google 30 procent bleven afdwingen voor in-app-aankopen, is de basis van de principes die Microsoft voor zijn appstore in petto heeft.

App Store

Het wil met de principes mensen het gevoel geven dat ze een keuze hebben, dat het een eerlijke keuze is en zorgen dat er geïnnoveerd blijft worden binnen Windows 10. Ontwikkelaars krijgen de keuze of ze hun app binnen de app store van Windows willen aanbieden of liever via een andere app store. Microsoft weert concurrerende app stores niet. Klinkt speciaal, maar dat is het eigenlijk niet. Binnen Google Android heb je meerdere app stores, naast de eigen Play Store van Google. Eigenlijk is Apple het enige bedrijf dat geen andere app stores duldt binnen het eigen ecosysteem, zo schrijft SiliconAngle.

In het verlengde daarvan worden er geen apps geblokkeerd op basis van het verdienmodel van een ontwikkelaar of welke manier van betalen hieraan vast zit. Dat is waar Epic en Apple om overhoop liggen: Epic heeft zijn eigen betalingssysteem geïntroduceerd, maar Apple wil alsnog 30 procent van de inkomsten hebben. Omdat het hier geen zicht op heeft, heeft het de hele game Fortnite uit de App Store gehaald. Voer voor de ene na de andere rechtszaak tussen de grootheden.

Kosten voor ontwikkelaars

Niet geheel onbelangrijk voor ontwikkelaars is bovendien dat Microsoft meent dat het alleen kosten rekent naar redelijkheid. Ontwikkelaars hoeven ook absoluut niets te verkopen binnen zijn app als het dat niet wil. Wederom iets dat bij Apple heel anders ligt. Apple dwong WordPress recentelijk nog om mensen binnen zijn app te laten betalen in plaats van via een url.

Microsoft wil bovendien de privacy van de ontwikkelaar veilig stellen. Het wil dat onder andere doen door transparant te zijn. Microsoft hoopt met zijn beleid het goede voorbeeld te zijn. Het is overduidelijk waar het op doelt: het noemt Apple niet, maar alle principes raken de vervelende situatie waarin menig ontwikkelaar nu zit met Apple. Het is spannend of de Coalition for App Fairness meer voor elkaar krijgt.

