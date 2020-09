Fortnite-maker Epic wil dat Apple stopt met ‘wraak’

Ontwikkelaar Epic is naar de rechter gestapt om Apple’s ‘wraak’ op Fortnite stop te zetten. Apple heeft het populaire spel uit de App Store gegooid nadat Epic een betalingssysteem lanceerde waarop Apple geen 30 procent kon rekenen.

Apple rekent voor verschillende games in de App Store 30 procent. Immers kan de game aan populariteit winnen omdat hij op de iPhone kan worden gespeeld en via de Apple App Store kan worden gekocht. Op het moment dat een app echter een eigen betalingssysteem introduceert dat buiten Apple om werkt, kan het dat geld niet innen.

Epic versus Apple

Epic strijdt nu met Apple om zijn game toch weer terug te zien in de appwinkel. Ook heeft Apple het ontwikkelaarsaccount van Epic stopgezet, terwijl dat hard nodig is. Ook het account wil Epic via de rechter terugkrijgen. Epic meent dat de actie van Apple Epic diep kan schaden. Zo diep, dat het onrepareerbaar wordt. Epic noemt Apple een monopolist en zegt dat het er alles aan doet om dat ook te blijven. Het specifiek verbieden van enige concurrentie is een voorbeeld.

Apple laat er niet te veel over los, maar heeft wel gezegd dat Unreal Engine -ook van Epic- nog wel welkom is op Apple-apparatuur. Dat is een opluchting, want honderden appmakers maken gebruik van deze gam enine. De Unreal Engine wordt gebruikt als platform voor ontwikkelaars om op te bouwen. Epic is daar ongetwijfeld blij mee, maar het blijft strijdbaar over Fortnite: “Dit gedrag van Apple moet een waarschuwing zijn naar andere ontwikkelaars: pas maar op als je aan het monopolie toornt. Je moet zijn regels volgen, anders word je afgesloten van miljoenen iOS-gebruikers”, aldus de game-ontwikkelaar tegenover Reuters.

Fortnite

Het is klare taal van Epic, dat volgens Apple alleen Fortnite weer in de App Store terugziet als het de betalingswijze wijzigt. Dat is juist precies wat Epic niet wil doen, omdat het de oorlog heeft verklaard aan die machtige monopoliepositie van het Amerikaanse bedrijf.

