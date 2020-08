WordPress hoeft toch geen in-app aankopen aan te bieden volgens Apple

Apple draait de beslissing om de gratis WordPress-app op iOS te verplichten om in-app aankopen aan te bieden terug. Het bedrijf biedt zijn verontschuldigen aan en zegt dat het een misverstand was.

WordPress-oprichter Matt Mullenweg maakte op vrijdag bekend dat het bedrijf geen updates meer kon uitbrengen voor de iOS-app nadat Apple de app had geblokkeerd. WordPress voor iOS is een gratis app die verbinding heeft met het gratis open-source CMS van het bedrijf. Daarnaast verkoopt WordPress ook domeinnamen en zakelijke en persoonlijke webhostingpakketten.

Volgens de App Store-regelementen is de app onderdeel van een multiplatformdienst. Het is niet toegestaan om op een ander deel van het platform betaalde pakketten aan te bieden zonder deze ook op de app beschikbaar te stellen. Dit betekent dat WordPress in-app aankopen moet ondersteunen om weer updates binnen te krijgen.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name? — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

Toch geen in-app aankopen

Volgens The Verge was het bedrijf al begonnen met het implementeren van in-app aankopen waardoor Apple 30 procent van elke aankoop in zijn eigen zak steekt. Toch draait Apple nu de beslissing terug. “Sinds de ontwikkelaar de weergave van hun dienstbetalingsopties uit de app heeft verwijderd, is het nu een gratis stand-alone app en hoeft de ontwikkelaar geen in-app aankopen aan te bieden. We hebben de ontwikkelaar geïnformeerd en verontschuldigen ons voor elke verwarring die we hebben veroorzaakt.”

Ondanks dat dit goed nieuws is voor WordPress, is de formulering van Apple nog steeds verwarrend. De app is altijd al een gratis stand-alone app geweest en volgens Mullenweg is er nooit een manier geweest om betaalde pakketten te kopen via de WordPress-app zonder inmenging van Apple.

App Store onder vuur

Apple, en dan vooral de App Store, ligt al een tijdje onder vuur vanwege de strikte regels voor applicaties. Eerder deze maand verwijderde Apple de populaire game Fortnite van de App Store, waarna ontwikkelaar Epic de techgigant voor de rechter sleepte. Sindsdien heeft Apple gedreigd om andere games van Epic, maar ook games die gebruikmaken van de Unreal Engine van Epic, te verbieden.

In de Verenigde Staten loopt er momenteel een onderzoek naar Apple vanwege potentieel concurrentiebeperkend gedrag. Eind vorige maand moest het bedrijf zich nog verdedigen tegenover de antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in een historische hoorzitting.

