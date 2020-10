EU wil strengere regelgeving voor gerichte advertenties

De EU wil gedragsadvertenties aanpakken. Een gedragsadvertentie is een online advertentie waarbij een microdoelgroep wordt aangesproken. Dit is mogelijk om bijvoorbeeld uit de cookies op te maken waar je eerder op hebt gezocht. De EU zou graag zien dat er strengere regelgeving komt en dat internetgebruikers kunnen aangeven dat ze het niet willen.

Het Europees parlement vindt dat de advertenties te opdringerig zijn. Het heeft daarom aan de wet- en regelmakers van de Commissie gevraagd om te kijken of er verdere mogelijkheden zijn om dit type advertentie te beperken. Beperken, of zelfs verbieden, want ook dit behoort tot de opties die nog worden onderzocht door de EU.

Gedragsadvertenties

Onder andere Facebook en Google zullen lijden onder nieuwe regelgeving. Immers zijn de businessmodellen van deze techbedrijven min of meer gestoeld op het principe dat er juist heel specifiek kan worden getarget (met gedragsadvertenties). De EU wil het echter niet meer en zou er eventueel zelfs flinke boetes voor kunnen gaan uitdelen. Er zou zelfs een Europese internetregulator moeten komen die de boel in de gaten houdt en die het recht heeft boetes op te leggen.

In principe is het nieuws dat de EU dit wil nog lang niet wet: het advies van de EU betekent niet dat er ook daadwerkelijk wet- en regelgeving komt, maar het moge wel duidelijk zijn dat het hier wringt. Zeker nu er nieuwe regels aankomen voor ecommerce, zou het kunnen dat dit als een verlengde hiervan wordt aangepakt.

Digital Service Act

Die nieuwe ecommerce-regels zijn deel van de DSA (Digital Service Act), zo schrijft TechCrunch. Dit is een nieuw initiatief waarvan het de bedoeling is dat digitale diensten meer regionaal worden berecht. Er zou daarnaast nog een extra Act moeten komen, die meer op digitale markten is gericht. Deze, maar ook de DSA, worden eind dit jaar verwacht en hebben als doel om een veiligere digitale ruimte te creëren. De rechten van de Europese burgers moeten hierin beschermd worden, maar er moet ook ruimte zijn voor bedrijven om te groeien en wereldwijd te concurreren.