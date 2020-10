Techgiganten weren coronacrisis beter dan kleine concurrenten

Verschillende techbedrijven hebben deze week hun kwartaalcijfers gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat Facebook en Google-moederbedrijf Alphabet ondanks de coronacrisis een sterke groei in advertentieverkoop hebben genoteerd. Ook Microsoft heeft een goed kwartaal achter de rug.

Minder succesvol was Twitter, die minder nieuwe gebruikers noteerde dan aanvankelijk verwacht. Toen dit bekend werd, nam de waarde van Twitter-aandelen meteen met 17 procent af.

Door tegenvallende verkopen van de nieuwe iPhone, is de waarde van Apple-aandelen met 5 procent afgenomen. Hierdoor is het bedrijf in één klap ruim 85 miljard euro minder waard. Wel heeft het bedrijf meer omzet en winst behaald dan verwacht.

Marketinginkomsten

Zowel Alphabet als Facebook wisten ondanks de coronacrisis flink meer te verdienen aan advertentieverkoop. Dit zorgde in het geval van Alphabet voor een 7 procent hogere marktwaarde. Facebook, die verklaarde dat 2021 een moeilijk jaar zou worden door de pandemie, verloor 1 procent. Ook Microsoft weet zich ondanks de crisis goed staande te houden.

Grote techbedrijven houden zich goed staande

Volgens Reuters laat het zien de grootste Amerikaanse bedrijven zich dit jaar hebben weten te verbreden en succesvoller zijn geweest dan kleinere rivalen. Dit komt door de toegenomen nadruk op online winkelen, videodiensten en andere technologieën.

Zo heeft Amazon zijn hoogste kwartaalwinst ooit gezien en zijn de inkomsten door de feestdagen ook bijzonder hoog. Toch verloren de aandelen bijna 2 procent aan waarde, nadat het bedrijf hogere kosten door het coronavirus voorspelde.

De grote techbedrijven krijgen een steeds groter aandeel in de economie. Dit jaar is de de S&P 500 in totaal met zo’n 2 procent gestegen. Als techreuzen als Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Alphabet er waren, zou er een krimp van 4 procent geweest zijn, suggereert een onderzoek van Bespoke Investment Group.