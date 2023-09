De Europese Commissie benoemt zes techbedrijven als gatekeepers. Bepaalde toepassingen van deze bedrijven zullen daardoor moeten voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) vanaf het voorjaar van 2024.

De volgende bedrijven werden door de Europese Commissie vandaag aangeduid als gatekeeper: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft.

Amazon praat zich niet uit benoeming

In de specificering van de producten die onderhevig zijn aan de DMA werden iMessage en Bing (voorlopig) niet opgenomen. Apple en Microsoft, de techbedrijven achter de producten, gingen eerder dit jaar al in gesprek met Europese regulatoren om te beargumenteren waarom deze producten niet het onderwerp van de DMA moesten vormen.

De Europese Commissie geeft aan voor beide diensten nog te beoordelen of het nodig is om deze op te nemen in de DMA. De onderzoeken worden binnen maximaal vijf maanden afgerond. Dat geldt ook voor het besturingssysteem iPadOS, waarvoor de Commissie nog een jaar heeft om het onderzoek uit te voeren.

Amazon ondernam eveneens een poging, de CEO van het bedrijf verwees hierbij naar problemen met “overlappende en conflicterende wetgevingen van nationale mededingingsautoriteiten.” Amazon is door de Europese Commissie echter toch als gatekeeper benoemt.

Lees ook: Big Tech wil niet voldoen aan Digital Markets Act: rechtszaken op komst

22 diensten

In de aankondiging maakt de Europese Commissie bekend dat er 22 diensten van deze zes bedrijven aan de wetgeving moeten voldoen. Het gaat om social mediabedrijven TikTok, Facebook, Instagram en LinkedIn. Van Facebook wordt ook de berichtendienst Messenger onderhevig aan de DMA, net als de dienst WhatsApp die ook onderdeel is van Meta. YouTube wordt ondergebracht in de categorie ‘videodelen’ maar vormt ook onderwerp van de wetgeving.

Verder zullen de advertentie-takken van Google, Amazon en Meta zich moeten schikken, net als de browsers Chrome en Safari, de zoekmachine Google Search en de besturingssystemen Android, iOS en Windows. De dienst om applicaties te downloaden van Apple en Google, staan ook opgeschreven, net als de online verkoopplatformen van Google, Meta en Amazon.

Lees ook: Facebook test de Digital Markets Act en laat EU apps downloaden

Tot slot geeft de Commissie mee dat Gmail, Outlook.com en Samsung Internet Browser geen onderdeel vormen van de DMA. Deze beoordeling volgt omdat de achterliggende bedrijven voldoende bewijzen zouden hebben aangeleverd om aan te tonen dat deze diensten buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Boetes vanaf 6 maart 2024

De transitietermijn van zes maanden begint vanaf vandaag te lopen. De bedrijven die vandaag als gatekeeper werden aangeduid, krijgen daarmee nog tot 6 maart 2024 om de diensten in overeenstemming te brengen met de wetgeving.