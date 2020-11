GitHub dreigt met bans voor heruploads YouTube-dl

GitHub heeft een waarschuwing gegeven voor gebruikers die kopieën van de sourcecode van YouTube-dl naar het platform uploaden. Nadat het platform eerder het downloadprogramma verwijderde vanwege een DMCA-takedown, hebben boze gebruikers grote hoeveelheden kopieën geüpload.

De verwijdering van YouTube-dl van GitHub is bij veel gebruikers in het verkeerde keelgat geschoten. Als reactie hebben tientallen of honderden gebruikers nieuwe repositories op het platform aangemaakt met kopieën van de broncode van YouTube-dl.

Sommige gebruikers hebben zelfs misbruik gemaakt van een bug die het mogelijk maakt om commits te pushen naar repositories waar ze geen rechten bij hebben. Op deze manier heeft een gebruiker het voor elkaar gekregen om een kopie van YouTube-dl toe te voegen aan de repository waar GitHub alle DMCA-takedowns verzamelt.

GitHub steunt gebruikers

GitHub voldoet weliswaar aan de het wettelijke verzoek van de Recording Industry Association of America (RIAA) om het opensourceproject van het platform te verwijderen, maar staat duidelijk aan de kant van de boze gebruikers.

Neat Friedman, de CEO van GitHub, heeft aangegeven graag te helpen met zoeken naar manieren om YouTube-dl terug op de website te plaatsen. Hij logde zelfs in bij het IRC-kanaal van YouTube-dl om tips te geven aan ontwikkelaars, schrijft Bleeping Computer.

Waarschuwing

Toch moet GitHub streng zijn voor gebruikers die kopieën van YouTube-dl blijven uploaden. In de Readme die bij de DMCA-repository staat, heeft het bedrijf enkele alinea’s met een waarschuwing toegevoegd.

“Als je probeert een geschil of takedown notice probeert op te sturen door iets in deze repository te plaatsen, STOP daar dan alsjeblieft mee, omdat we geen Pull Requests of andere bijdragen op deze repository accepteren.”

Verderop vermeldt het platform dat het prima is om reacties achter te laten op commits om erover overleggen, maar dat GitHub deze reacties niet actief terugleest. Gebruikers die direct contact met het bedrijf willen opnemen, worden naar de contactpagina doorverwezen.

GitHub waarschuwt vervolgens dat het herplaatsen van content die wegens een DMCA-verwijderverzoek is weggehaald van de website tegen de regels van GitHub is. Het bedrijf verwijdert herplaatste content en waarschuwt dat accounts die dit doen, geschorst kunnen worden.

YouTube-dl

YouTube-dl is een opensourcetool die het mogelijk maakt om video’s te downloaden van YouTube. De RIAA verstuurde vorige maand een DMCA-takedown naar GitHub, omdat YouTube-dl volgens de RIAA gebruikt kan worden om content te downloaden waar auteursrecht op zit. In de source code van YouTube-dl zelf zit geen gekopieerde code.