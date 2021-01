Parler klaagt Amazon aan wegens verwijderen website

Parler heeft een aanklacht ingediend tegen Amazon. AWS was tot voor kort de partij die de hosting voor het sociale medium verzorgde, maar stopte hiermee na de ophef rond de bestorming van het Capitool.

Het sociale medium schrijft in de 18 pagina tellende aanklacht dat de keuze van Amazon om niet langer het platform van Parler te hosten politiek van aard is. Amazon zou Twitter onterecht willen voortrekken.

Parler eist dat AWS wordt gedwongen de diensten van Parler weer te hervatten. Ook zou AWS afzien van het opschorten of beëindigen van diensten. Bovendien wil Parler dat de schade vergoed wordt die het op heeft gelopen door offline geweest te zijn.

Enorme groei

In de aanklacht stelt Parler dat de timing voor het neerhalen van de website heel slecht is, aangezien het medium net door een enorme groei ging. Bovendien beweert Parler geen andere opties dan AWS te hebben, waardoor het platform in feite ten dode opgeschreven staat.

Parler is een sociaal medium dat zichzelf in de markt zet als een alternatief voor Twitter en Facebook waarbij vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. In de praktijk kwam dit er vooral op neer dat er weinig werd gemodereerd en extreemrechts gedachtegoed vrijuit werd gedeeld.

Aanzet tot geweld

Dit gedachtegoed heeft uiteindelijk geleid tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hierna hebben verschillende sociale media actie ondernomen tegen berichten dit aanzetten tot geweld. Verschillende partijen vonden echter dat Parler onvoldoende ingreep, waarna zowel Google als Apple besloten om de Parler-app te verwijderen uit de Play Store en App Store. Uiteindelijk haalde AWS de hele website offline nadat het 98 berichten op het platform vond die aanzetten tot geweld.