Google sluisde miljarden euro’s via Nederland naar Bermuda

Google heeft tussen 2012 en 2019 128 miljard euro via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Deze constructie bestaat inmiddels niet meer, maar heeft de Nederlandse overheid ruim 25 miljoen euro opgeleverd.

Volgens de NOS bestond de constructie uit het rondpompen van royalty’s. Deze vergoedingen kwamen vanuit dochterbedrijven uit Ierland en Singapore terecht bij Google Netherlands Holdings. Die miljarden werden vervolgens naar Bermuda doorgesluisd.

Bermuda

De constructie was mogelijk door soepele wetgeving in Nederland betreffende royalty’s. Hierover hoefde Google namelijk geen belasting te betalen. Bermuda heft überhaupt geen belasting, dus eenmaal daar kon Google met het geld doen wat het wou.

Zodra het geld bij de Verenigde Staten binnenkomt, moet Google er wel belasting over betalen, dus het bedrijf zette Bermuda in als een belastingvrij spaarpotje. Was het geld direct naar de VS verstuurd, had het bedrijf daar tot 38 miljard euro over moeten betalen.

Wetgeving aangepast

Mogelijk was de constructie al sinds 2004 actief. Google heeft al sinds die tijd een dergelijke royaltystructuur, maar er zijn pas vanaf 2012 cijfers hierover in de Kamer van Koophandel te vinden.

Na terugslag vanuit verschillende hoeken en nadat meerdere landen, waaronder Nederland, de wetgeving hebben aangepast, is Google met de constructie gestopt. Google beweert sinds december 2019 de licentiëring van intellectueel eigendom vanuit de VS te doen en niet langer vanuit Bermuda.