‘Beveiligingsapplicaties en thuiswerkapps groeiden flink in 2020’

Applicaties die werknemers bijstaan in thuiswerken zijn in het afgelopen flink populairder geworden. Toch was het effect van de coronapandemie niet bij alle applicaties zichtbaar.

Dit blijkt uit het Business at Work-rapport van Okta. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met gebruikersbeheer, heeft in een onderzoek naar het gedrag van zijn gebruikers gekeken. Door het brede klantenbestand heeft Okta een uitgebreid beeld van de markt van applicaties weten te creëren.

Zoom grote winnaar

Bij de meeste grote zakelijke applicaties heeft de groei van het aantal klanten in een vergelijkbaar tempo voortgezet als in voorgaande jaren. Ze hadden immers al een groot deel van de markt in handen, dus het coronavirus had hierop een beperkte impact. Hierop zijn echter ook uitzonderingen te bespeuren.

De opvallendste uitzondering was Zoom. De applicatie was in de afgelopen jaren al flink in populariteit aan het stijgen. In het afgelopen jaar is het aantal klanten van Zoom in de Europe, Middle-East, and Africa (EMEA)-regio met 86 procent gestegen. Het aantal unieke gebruikers steeg zelfs met 227 procent. Daarmee was het de snelstgroeiende app in de regio.

Amazon Business

Amazon Business zag percentueel de grootste groei. Doordat plotseling miljoenen, zo niet miljarden, mensen moesten gaan thuiswerken, was er een enorme vraag naar producten om dat te faciliteren. Bedrijven weken uit naar Amazon Business voor hun bureaustoelen, toetsenborden en webcams. De dienst groeide in één jaar met 341 procent. Deze groei kwam voornamelijk uit Noord Amerika, waar het met een groei van 365 procent in aantal klanten en 2143 procent in aantal gebruikers de grootste uitschieter was.

Samenwerkingsapps en beveilginsapplicaties

Ook Miro en Figma groeiden met respectievelijk 301 en 236 procent zeer snel. De apps bieden mogelijkheden voor teams om eenvoudiger op afstand samen te kunnen werken. Monday groeide met 149 procent.

Beveiligingsapplicaties zagen ook een flinke groei in het afgelopen jaar. Fortinet zag zijn klantenbestand met 149 procent toenemen en Sentry groeide met 88 procent. Wachtwoordmanager 1Password zag een groei van 81 procent.

Terugval unieke gebruikers in maart

Uit het rapport van Okta is het begin van de coronacrisis goed terug te zien. Veel applicaties zagen een aanzienlijke terugval in het aantal unieke actieve gebruikers nadat een groot aantal bedrijven genoodzaakt waren om werknemers te ontslaan om het hoofd boven water te houden. Deze dip was in de meeste gevallen echter van korte duur.

