Salesforce en Okta helpen bedrijven tijdens coronapandemie

Salesforce en Okta hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd, om bedrijven te helpen tijdens de coronapandemie. Het betreft een nieuwe integratie van de Okta Identity Cloud met Salesforce Work.com.

Work.com biedt bedrijven Salesforce-oplossingen die helpen veilig te heropenen en medewerkers opnieuw te trainen tijdens de coronapandemie. Door de integratie zijn IT-professionals in staat gebruikers eenvoudig toe te kennen, nauwkeurige controles in te stellen en multi-factor autentication uit te voeren.

Zo kunnen Salesforce-klanten hun werknemers met één klik op Work.com laten inloggen, door gebruik te maken van hun identiteitsaanbieders of corporate directories. “Nu organisaties steeds meer vertrouwen op aannemers en partners, kunnen klanten met behulp van Okta deze naadloze ervaring aan derden aanbieden door te integreren met partnerdirectory’s of door identiteitsinformatie op te slaan in Okta Universal Directory”, aldus Okta.

Met de Lifecycle Management-oplossing van Okta kunnen IT-beheerders data uit HR-systemen, bijvoorbeeld Workday, synchroniseren met Work.com. Op die manier kunnen automatisch gebruikers aangemaakt worden. Ook kan Okta Workflows gebruikt worden voor het toewijzen van specifieke rollen aan Salesforce Permission Set Groups. Hierbij worden gedetailleerde controles uitgevoerd, voor welke taken en registraties deze gebruikers toegang hebben tot Work.com.

No-code workflows

Okta voorziet zijn platform daarnaast van nieuwe no-code workflows. Met de Customer Identity Workflows belooft Okta identiteitsacties volledig programmeerbaar te maken zonder daarvoor code te schrijven. De niet-technische gebruiker kan hiervoor drag-and-dropfunctionaliteit inzetten. Ontwikkelaars kunnen Okta eventueel nog verder integreren in andere systemen met aangepast code (low-code), door middel van Okta Hooks.

