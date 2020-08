Oracle: stop, denk na en koop iets anders dan TikTok

Soms komen er geruchten voorbij dat we op de redactie elkaar vol verbazing aan kijken. Dat soort geruchten moeten wel uit iemand zijn grote duim zijn gezogen. Of er is iemand in het management bij een bedrijf die het einde van zijn carrière aan het inluiden is. Wie bedenkt zoiets geks? Een overname van TikTok door Oracle past duidelijk in die categorie. Niet dat we veel snappen van een overname van TikTok door Microsoft, maar nog net iets meer dan Oracle.

Er gaat dus een gerucht op basis van betrouwbare bronnen dat Oracle in de race is, evenals Microsoft, om het redelijk nieuwe populaire sociale netwerk TikTok te kopen. We hebben het over een sociaal netwerk, dat vooral populair is onder tieners.

Wat moet Oracle met TikTok?

Oracle heeft zich met zijn complete imperium, want zo breed is het portfolio van Oracle wel, gericht op de zakelijke markt. Vrijwel alle producten van Oracle zijn niet gericht op de bakker op de hoek, maar op bedrijven die miljoenen omzetten. Bij voorkeur zelfs honderden miljoenen. Oracle is een echte enterprise-speler. Toch wordt het nu genoemd als mogelijke kandidaat om TikTok te kopen. Een product dat zich richt op de consument, met name op tieners. Een combinatie die moeilijk te rijmen valt.

Net als ons, zijn meer analisten in de markt verbaasd over deze mogelijke strategische zet van Oracle. Een overname van TikTok, of een gedeelte ervan, gaat tientallen miljarden euro’s kosten. Het is absoluut geen kleine overname.

Oracle zelf wil vooralsnog niet reageren op de geruchten, wat niet verrassend is. De PR-medewerker liet ons weten zelf ook nog geen TikTok-account te hebben.

We hebben natuurlijk wat redenen proberen te bedenken waarom Oracle deze stap zou kunnen zetten, net als veel andere analisten in de markt. Alle open deuren worden wel ingetrapt. Wat voorbeelden:

Oracle zou met TikTok een goede klantcase hebben van een dienst die extreem leunt op zijn Oracle Cloud;

De Oracle Cloud zou een enorme overcapaciteit hebben, dus waarom niet investeren in een dienst die meer zichtbaarheid creëert;

Oracle heeft een aantal marketingdiensten. Deze diensten koppelen aan een sociaal netwerk kan een enorme verrijking zijn;

TikTok is Chinees en president Trump wil geen Chinese social media in de VS. Oracle-oprichter en Trump-sympathisant, Larry Ellison, zou de president daarbij willen helpen.

Dit zijn zo’n beetje de open deuren die her en der worden ingetrapt, als reden waarom Oracle Tiktok zou willen kopen. Wij vinden het allemaal drogredenen.

Een klant case kan je ook creëren door een groot merk veel korting te geven in ruil voor grote marketingacties.

Overcapaciteit is er niet voor niks, het kost altijd geld.

Met TikTok kan je marketingproducten verrijken met meer data. Het is echter verstandiger om een sociaal netwerk te kopen dat een bredere doelgroep bereikt, bijvoorbeeld Twitter.

Hoever de steun van Ellison richting Trump gaat is niet helemaal duidelijk, maar een sociaal netwerk kopen voor 10 of 20 miljard euro wat totaal niet bij je huidige bedrijfsvoering past is gewoon ongeloofwaardig. Daarnaast kan Ellison dit ook gewoon vanuit zijn privé vermogen betalen en Oracle buiten schot houden.

Kunnen we het gerucht dan naar het rijk der fabelen verwijzen? Dat niet, want Trump heeft openbaar laten weten dat het geweldig zou zijn als Oracle TikTok overneemt. Hij zou dat zeker steunen. Daarmee is niet bevestigd dat Oracle inderdaad interesse heeft. De kans dat het onzin is, is daarmee wel kleiner.

Oracle heeft uitdagingen genoeg

Als Oracle echt op zoek is naar overnames om het imperium verder uit te breiden, dan zijn er in onze optiek wel betere kandidaten dan TikTok. Als men spreekt over de cloudmarkt worden vaak de grote leveranciers Amazon, Google en Microsoft genoemd. Oracle heeft echter ook een groot cloudaanbod en wil nog steeds met die drie de concurrentie aangaan. Feit is echter dat Oracle een redelijke achterstand heeft en moeite heeft om in te lopen op de concurrentie.

Er zijn echter genoeg overnames te bedenken waarmee Oracle het gat kleiner kan maken of in elk geval zijn cloudaanbod kan verstevigen richting die drie andere spelers. Dat zou in onze optiek een veel betere strategie zijn dan je begeven op de consumentenmarkt met een sociaal netwerk waar je geen verstand van hebt. Eerlijk is eerlijk, enterprise IT producten ontwikkelen en in de markt zetten is echt wat anders dan een sociaal netwerk runnen.

TikTok heeft voor Microsoft ook weinig toegevoegde waarde

Wat ons betreft geldt voor Microsoft ongeveer hetzelfde al voor Oracle. Ook Microsoft is grotendeels een bedrijf dat zich begeeft op de zakelijke markt. Wel heeft het bedrijf nog steeds een grote game-divisie met Xbox en enkele gamestudio’s. Daarmee richt het zich echt op de consumenten en ook op de jeugd. Daar ergens zou TikTok dan tussen moeten passen. Ook zou het de online activiteiten van Microsoft kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan MSN, LinkedIn en Bing.

Uiteindelijk is dan de vraag of Microsoft tientallen miljarden moet uittrekken voor een dergelijk product en het echt goed bij het bedrijf past. Wij denken van niet. Maar als we moeten kiezen past TikTok beter bij Microsoft dan bij Oracle.

Facebook, Google of Twitter logischer

Uiteindelijk zou TikTok natuurlijk veel beter bij Facebook, Google of Twitter passen. Facebook is echter niet wenselijk. Dat sociaal netwerk bezit naast zijn eigen platform al Instagram en WhatsApp. Daarmee is het bedrijf eigenlijk al te dominant. Google is heer en meester in online diensten, maar van social media heeft het weinig kaas gegeten. Het enige succesvolle social media product van Google is YouTube. Alle andere pogingen zijn mislukt en dat zijn er nogal wat: Google Buzz, Google Wave, Google Plus, Blogspot (bestaat nog) en een dozijn apps. We zijn er ongetwijfeld nog een paar vergeten.

Twitter zou ook een kanshebber zijn. De vraag is alleen of deze partij kapitaal krachtig genoeg is voor een dergelijke overname.

Komt er überhaupt een overname?

Als we gaan kijken naar wat we wel weten, dan is het nog maar de vraag of het tot een overname komt. TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance. Zij worden door Trump beschuldigd van spionage. Dat hebben we eerder gehoord:

Trump heeft ByteDance tot 12 november gegeven om TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf, of in elk geval het Amerikaanse gedeelte. Anders wordt de dienst verboden in de Verenigde Staten. Eigenlijk dwingt Trump het bedrijf dus zijn populaire sociale netwerk van de hand te doen aan een Amerikaans bedrijf.

Volgens Trump zou TikTok de gegevens van alle TikTok-gebruikers delen met de Chinese autoriteiten. Inmiddels heeft ByteDance besloten om de Amerikaanse overheid in de Verenigde Staten voor de rechter te dagen vanwege het naderend verbod. Een rechter zal zich erover moeten buigen of de VS in zijn recht staat om de dienst te verbieden.

Uiteindelijk zou ByteDance liever zelf zijn sociaal netwerk in handen houden en aanbieden aan wereldwijde gebruikers. Als er een verbod komt en het bedrijf kan nog tientallen miljarden verdienen aan een gedeeltelijke verkoop, is dat in elk geval een lucratieve uitweg. Het blijft echter een gedwongen route. Tot slot zal de Chinese overheid goedkeuring moeten geven voor de overname. Het is onduidelijk hoe de Chinese overheid tegen de situatie aankijkt, maar logischerwijs is zij niet enthousiast over de gang van zaken.

