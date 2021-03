Veel IT’ers voelen immense werkdruk: maar liefst 89 procent

De werkdruk in de IT ligt enorm hoog, zo blijkt uit onderzoek van AppDynamics. Deze werkdruk is heviger geworden door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor komt enorm veel focus te liggen op de digitale transformatie-projecten van bedrijven, die worden geleid door IT-professionals.

We hebben inmiddels al een jaar te maken met thuiswerken door de COVID-19-pandemie en dat laat zijn sporen na. Hoewel veel bedrijven snel de omslag moesten maken naar digitaal werken, hebben veel IT-professionals nog steeds een enorm hoge werkdruk door deze ommezwaai. Dat komt onder andere omdat er destijds snelle oplossingen zijn gecreëerd die misschien op lange termijn niet de meest veilige of beste optie zijn voor het bedrijf.

Werkdruk

Al die problemen komen op het bordje te liggen van IT’ers, zo blijkt uit het onderzoek van AppDynamics. IT-teams hebben te maken met veel meer stress omdat de complexiteit van problemen enorm is toegenomen, nu iedereen vanuit huis inlogt. Er is in december en januari onderzoek verricht onder ruim duizend IT’ers over de hele wereld, waarin 75 procent van de IT’ers zegt dat de pandemie heeft gezorgd voor een veel complexere IT-structuur. Het gaat om IT’ers die in bedrijven werken die tenminste 500 miljoen dollar per jaar omzetten.

95 procent van de respondenten zegt dat de techprioriteiten van hun werkgevers enorm zijn veranderd tijdens de pandemie. 71 procent zegt zelfs dat digitale transformatieprojecten die normaliter jaren in beslag zouden nemen, nu in een paar maanden of dagen moesten worden gefixt. 88 procent voelt bovendien de druk om in 2021 wederom zo te presteren, want in 2021 lijkt de situatie niet veel te gaan veranderen en de digitale transformatie moet wel doorgaan.

“Om de transformatie met deze snelheid te vergemakkelijken, zijn bedrijven gedwongen hun overstap naar cloud computing te versnellen. Dit heeft op zijn beurt geleid tot nog meer complexiteit, waarbij technologen voor de uitdaging staan ​​om systemen zowel binnen als buiten de kern te controleren. Dit komt met de nodige druk. 89 procent van de respondenten voelt een enorm hoge werkdruk.” staat in het rapport. Bovendien is het ook moeilijk om ‘uit’ te gaan, zo zegt 84 procent dat het lastig is om de werklaptop en -telefoon uit te zetten en even niet betrokken te zijn.