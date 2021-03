Social medium Twitter gaat mogelijk volledig op de schop

Twitter overweegt flinke aanpassingen te doen en een heleboel nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Spannend, want Twitter is juist zo sterk om zijn eenvoud.

Het sociale medium heeft tijdens zijn investeerdersdag ‘Communities’ aangekondigd, wat lijkt op de ‘Groups’ van Facebook. Je kunt dus een soort groepen aanmaken waarin je gelijkgestemden kunt tegenkomen, bijvoorbeeld LEGO-fanaten of klasgenoten van een bepaalde school.

Communities op Twitter

“We werken aan het creëren van een productervaring die het voor mensen gemakkelijker maakt om gesprekken te vormen, te ontdekken en eraan deel te nemen die meer gericht zijn op de relevante gemeenschappen of regio’s waarin ze geïnteresseerd zijn”, zegt Twitter.

Nog interessanter is de nieuwe mogelijkheid voor Twitteraars om geld te verdienen met hun tweets. Je kunt straks andere Twitteraars tippen, waarna ze mogelijk iets van een samenwerking kunnen doen met Twitter. Het is nog onduidelijk hoe het precies werkt, er wordt gesuggereerd dat het mogelijk te maken heeft met Revue, het nieuwsbriefbedrijf dat Twitter recentelijk heeft aangekocht. Twitter zegt erover: “We zien dat andere impactvolle mogelijkheden monetaire stimuleringsmodellen bieden waarmee makers en uitgevers op Twitter rechtstreeks door hun artikelen kunnen worden ondersteund. Ze zullen ons oplossingen voor fooien en accountabonnementen zien onderzoeken via supervolgers.”

Supervolgers

Supervolgers dus. Het idee is dat mensen gaan betalen om accounts te volgen, waardoor ze extra content kunnen zien die niet-betalende volgers dan niet te zien krijgen. Het kost 4,99 dollar per maand om op die manier ‘lid’ te worden van een andere Twitteraar en lijkt hierdoor een beetje op wat bijvoorbeeld streamingdienst Twitch doet. Hierbij krijg je bepaalde emoji wanneer je een x bedrag per maand betaalt om een kanaal te volgen. Voor Twitter zouden dan extra tweets, foto’s en video’s tot de mogelijkheden behoren.

Twitter wil hiermee graag tegengas bieden aan de critici, die het platform meer dan eens langzaam noemt. Ook wordt er vaak beweerd dat Twitter niet innovatief is en niet kan worden vertrouwd. Twitter wil niet alleen daar iets aan doen: het wil ook de winst verdubbelen in de komende drie jaar.

