De directeuren van Twitter en Facebook zijn in gesprek met de Amerikaanse regering om zichzelf aan een verhoor te onderwerpen in maart.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg zal volgende maand voor de House Energy and Commerce Committee verschijnen. Twitters directeur Jack Dorsey is ditzelfde van plan, omdat ze in gesprek moeten met de overheid over hoe ze zijn omgegaan met de coronacrisis. Vooral waar het gaat om de rellen in het Capitool en de manier waarop er werd omgegaan rondom nepnieuws over het coronavirus moeten de mannen zich verantwoorden aan de Amerikaanse overheid.

Facebook en Twitter

In ieder geval heeft Frank Pallone van de Committee aangekondigd een onderzoek te starten naar de exacte rol die social media hebben gespeeld in de bestorming van het Capitool. Bovendien meent de Committee dat er veel anti-vaccinatie content is verspreid via social media.

Zuckerberg

Zuckerberg en Dorsey hebben zich al vaker moeten verdedigen in het Amerikaanse Congress. Het zou al de derde maal zijn in minder dan een half jaar dat de twee heren weer worden ondervraagd.

In oktober stonden de heren naast Google’s Sundar Pichai om te spreken over het roemruchte Section 230. Dit is het deel van de telecomwet uit 1994. Hierin is bepaald dat internetsites niet verantwoordelijk zijn voor wat mensen op hun platforms posten. Tegelijkertijd zegt de regel ook dat de sites zelf mogen bepalen wat er al dan niet wordt geblokkeerd. Iets waar onder andere de voormalig president Trump niet erg over te spreken was. Zodanig, dat Zuckerberg en Dorsey hierover in november aan de tand werden gevoeld door de republikeinen.

Er lopen momenteel allerlei antitrust-onderzoeken naar verschillende social mediabedrijven. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen.