Het lijkt erop dat Google het team heeft ontslagen dat het Python-ecosysteem beheerde binnen het bedrijf. Dat meldden verschillende bronnen, waaronder accounts op social media van (ex-)medewerkers van het bedrijf.

Het zou om een klein team gaan, waarvan de medewerkers worden vervangen door een team dat vanuit München opereert. Verschillende social media-accounts maken melding van de ontslagen, zoals hier, hier en hier.

Het Amerikaanse Python-team dat vanuit het Californische Sunnyvale opereerde (thuisbasis van Google) onderhield Python-versies in gebruik bij het bedrijf, werkte third-party pakketten bij en maakte deze geschikt voor gebruikt in Google-systemen. Ook produceerde het een typechecker genaamd pytype voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gebruikte code. Hoewel het slechts een klein team betreft, zijn de ontslagen opmerkelijk omdat Python veel wordt gebruikt in het trainen van AI-modellen.

Tip: Amerikaanse techreuzen kunnen Europese werknemers lastig ontslaan

Flinke ontslagrondes beloofd

Google CEO Sundar Pichai waarschuwde begin dit jaar in een interne memo al voor flinke ontslagrondes bij diverse onderdelen van het bedrijf. “We hebben ambitieuze doelen en investeren dit jaar in onze grootste prioriteiten. […] Om de capaciteit te creeren voor dergelijke investeringen moeten we moeilijke keuzes maken”, stelde Pichai.

Hij voegde de daad bij het woord en begon in dezelfde maand een grote ontslagronde. Die volgde overigens op een reeks ontslagen aan het einde van 2023, zowel bij Google als andere Alphabet-dochterbedrijven. Onlangs stuurde Google-moederbedrijf Alphabet een deel van het personeel van de financiële en vastgoedafdelingen naar huis.

Net als andere techbedrijven wil het bedrijf vooral meer geld uitgeven aan het ontwikkelen van AI. Daarvoor hebben ze weliswaar óók personeel nodig, maar om de loonkosten voor dergelijke functies te financieren, schrapt het banen die niet zouden bijdragen aan technologische innovatie.

Google zette laatst ook 28 medewerkers op straat die hadden deelgenomen aan sit-in in’s in Google-kantoren in New York en Sunnyvale. De medewerkers protesteerden tegen een overeenkomst van het bedrijf met de Israëlische regering voor het leveren van cloud computing-diensten.

Lees ook: Google verhuist deel van activiteiten, ontslaat opnieuw medewerkers