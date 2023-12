Het eerste officiële EU-onderzoek op basis van de Digital Services Act is een feit. Social media-platform X zou regels hebben overtreden die bedoeld zijn om desinformatie en illegale content te bestrijden.

Twee weken eerder had de EU al een officiële waarschuwing gegeven tegen het platform van Elon Musk. Met name de verspreiding van desinformatie sinds de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober lijkt de EU aangespoord te hebben om een onderzoek te starten. Tegenover Bloomberg stelt een woordvoerder van X dat het bedrijf meewerkt met de EU-regelgevers.

Op 25 augustus trad de Digital Services Act in werking, dat negentien social mediaplatformen, zoekmachines en digitale markplaatsen verplichtte om illegale content te weren en geen gepersonaliseerde reclame op basis van gebruikersdata in te zetten.

Boete van 6 procent jaaromzet of verwijdering uit de EU

De EU kaart verschillende problemen aan. X zou onvoldoende hebben opgetreden tegen desinformatie en illegale content, terwijl het zich eveneens niet transparant genoeg zou zijn geweest. Tenslotte zou de user interface met een “misleidend ontwerp” volgens Eurocommissaris Thierry Breton problematisch zijn. Hij deelde deze aandachtspunten op, waar anders, X.

X riskeert een boete van maximaal 6 procent van de jaaromzet. Daarnaast is het mogelijk dat het platform verboden wordt binnen de Europese Unie. Een “X-exit” zou niet geheel onvoorstelbaar zijn, aangezien Musk gefrustreerd zou zijn over de DSA en het verlaten van de EU al heeft overwogen. Eerdere stevige koerswijzigingen hebben al plaatsgevonden het afgelopen jaar, zoals de naamsverandering van Twitter naar X en het loslaten van de clouddiensten van AWS.

Geen deadline

De Europese Commissie zou zich zorgen maken over de vermeend ondoorgrondelijke aard van het blue-check verificatiesysteem. Sinds de begindagen van Twitter gold de ‘blue checkmark’ als een indicatie dat een bekend persoon werkelijk achter het account in kwestie zat. Dit jaar wijzigde X echter van beleid en konden gebruikers voortaan een blauw vinkje krijgen door te abonneren op X Premium.

Het onderzoek kent geen deadline, dus vooralsnog is niet duidelijk wanneer we een update of conclusie mogen verwachten.

