VS overweegt wet die Google en Facebook laat betalen voor nieuws

Het Amerikaans Congres wil uitgevers in de VS meer macht geven om met Google en Facebook te onderhandelen over het betalen voor nieuwsberichten.

De wet draagt de naam Journalism Competition and Preservation Act en wordt door leden van beide partijen in het Huis en de Senaat gesteund, schrijft The Register. Hiermee is het echter nog niet zeker dat hij daadwerkelijk wordt aangenomen.

Vergoeding voor stukjes van artikelen

Met een dergelijke wet kunnen uitgevers, zoals websites die nieuws publiceren, techbedrijven als Google en Facebook om een vergoeding vragen wanneerdelen van hun artikelen in zoekresultaten getoond worden. Die delen kunnen bijvoorbeeld titels en stukjes tekst uit het artikel zijn.

De huidige wetgeving biedt geen ruimte voor uitgevers om samen te werken om sterker te staan in onderhandelingen met andere partijen. Die ruimte wil het Congres wel aan de uitgevers bieden. Wat voor overeenkomsten de uitgevers uiteindelijk met de techreuzen sluiten, mogen ze wat het Congres betreft zelf uitzoeken.

Het is niet de eerste keer dat de VS de wetgeving probeert door te voeren. Zowel in 2018 als in 2019 werd de wet al voorgesteld, maar beide keren wist hij niet genoeg steun te krijgen. Mogelijk is het deze keer anders, nu ook Australië en Europa openlijk met vergelijkbare ideeën spelen.

Vergelijkbare bewegingen in Australië en de EU

In Australië was een dergelijke wet zelfs al ingevoerd, wat ertoe leidde dat Google prompt alle resultaten van Australische media uit zijn zoekresultaten verwijderde. Ook Facebook stond het niet toe om berichten van Australische media op zijn platform te delen. Uiteraard had dit tot gevolg dat de bezoekersaantallen van de media in kwestie enorm kelderden. Na onderhandelingen tussen de media en de techreuzen worden de Australische media weer in de zoekresultaten vertoond. Details over de gesloten overeenkomst, zijn niet publiekelijk bekend.

Eind vorige maand maakte de European Publishers Council bekend ook voor dergelijke wetgeving in de EU te willen gaan lobbyen. Deze coalitie van Europese mediapartijen verwezen in hun oproep aan de EU direct naar de Australische aanpak. Opvallend genoeg schaart ook Microsoft zich achter het initiatief. Het bedrijf claimt de journalistiek te willen helpen, maar mogelijk ziet het ook zijn kans schoon om wat meer marktaandeel te winnen met zijn Bing-zoekmachine.

