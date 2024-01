Google investeert 1 miljard dollar (919 miljoen euro) in de bouw van een nieuw 33-hectare groot datacenter in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe 33-hectare grote datacenter wordt gebouwd in Waltham Cross, Hertfordshire. Met dit datacenter wil de techgigant meer rekenkrachtcapaciteit naar het VK brengen voor klanten. Dit met als doel innovatie in AI te stimuleren en ervoor te zorgen dat Google Cloud-klanten en andere eindgebruikers in het VK en daarbuiten kunnen profiteren van betrouwbare digitale diensten.

Duurzaamheid met windenergie

Het nieuwe datacenter is zeer duurzaam, in lijn met de Google-strategie om zijn datacenters tegen 2030 helemaal CO2-neutraal te laten zijn. Het moet rond duurzaamheid ook profiteren van het recente contract tussen de techgigant en energieleverancier ENGIE. Hierbij wordt 100 megawatt (MW) aan energie aan het elektriciteitsnetwerk toegevoegd, gegenereerd door het ENGIE Moray West-windmolenpark in Schotland. Google verwacht met deze windenergie tegen 2025 in het VK voor 90 procent CO2-neutraal te zijn.

Andere duurzame oplossingen in het nieuwe datacenter zijn luchtkoeling en technologie voor het off-site hergebruik van gegenereerde restwarmte. Deze restwarmte komt ten goede aan de inwoners en bedrijven in Waltham Cross.

Verder is het de bedoeling dat de bouw en de technische exploitatie van het datacenter op lokaal niveau nieuwe banen genereren.

De bouw van het datacenter maakt deel uit van meer recente (infrastructuur) investeringen van Google in het VK. In 2022 kocht Google voor 1 miljard dollar zijn Central Saint Giles-kantoor in Londen en werd 1 miljoen dollar geïnvesteerd in het ontwikkelen van kantoorruimte in King’s Cross, Londen. Daarnaast lanceerde de techgigant in het VK een zogenoemd Accessibility Discovery Centre, en werd in 2021 de onderzeese Grace Hopper-kabel aangelegd die het VK verbindt met de VS en Spanje.

