Microsoft wil dat techgiganten in EU betalen voor delen nieuws

Microsoft staat achter de beweging om techreuzen in de EU te laten betalen voor nieuws dat via hun platforms wordt gedeeld. Daarbij sluit het zich aan bij een coalitie van Europese mediabedrijven.

Daarmee doelt Microsoft als een vergelijkbaar systeem als de Australische overheid in zijn land hanteert. Dat land kwam met Facebook en Google in de clinch toen het met regelgeving kwam dat techreuzen zou dwingen om te betalen voor tekst die wordt overgenomen van nieuwsbronnen. Zelfs voor het overnemen van titel en fragmenten van tekst om als zoekresultaat te dienen, zouden de bedrijven al geld voor moeten neerleggen.

Microsoft is voorstander

Microsoft is een uitgesproken voorstander van dergelijke wetgeving en moedigt zowel de VS als de EU aan om vergelijkbare wetgeving in te voeren. De European Publishers Council schrijft in een bericht op zijn website dat de organisatie met Microsoft samenwerkt om ervoor te zorgen dat uitgevers worden betaald door bedrijven die hun content overnemen. De organisatie verwijst direct naar de aanpak van Australië.

Dat Microsoft zich achter de uitgevers schaart, is opvallend. Het bedrijf heeft zich vaker uitgesproken ten faveure van bescherming van de journalistiek. Aan de andere kant probeert Microsoft wanhopig marktaandeel van Google te winnen met zijn Bing-zoekmachine. Als Google zich uit een markt terugtrekt, kan Microsoft daar handig op inspringen.

Facebook en Google in protest

Volgens Google is een dergelijke wetgeving onwerkbaar en Facebook was er ook duidelijk geen fan van. Google reageerde door Australische media uit zijn zoekresultaten te verwijderen, die daardoor direct veel minder verkeer op hun website zagen. Facebook maakte het onmogelijk om nieuws te delen op zijn platform.

Na uitgebreide onderhandelingen zijn Australië en de techgiganten inmiddels tot een overeenkomst gekomen. Facebook voegt over enkele dagen weer de mogelijkheid toe om links naar nieuwsartikelen op het platform te delen. Verdere details over de overeenkomst zijn niet gedeeld.

