Centralpoint wordt overgenomen door IT-webwinkel Dustin

IT-webwinkel Dustin heeft bekendgemaakt dat het Centralpoint overneemt. Met de overname wil Dustin zijn grip op de thuismarkt verbeteren en verder uitbreiden binnen de Benelux.

Dustin claimt in een persbericht een leidende positie te hebben in de Scandinavische markt en spreekt de intentie uit om een vergelijkbare positie in de Benelux op te bouwen. Het bedrijf richt zich voornamelijk op MKB-, grootzakelijke en publieke markten. Dustin combineert de verkoop van hardware en software met de verkoop van diensten.

Financiën

Voor de overname legt Dustin een bedrag van 425 miljoen euro neer. Voor het grootste deel wordt dit bedrag betaald met ruim acht miljoen aandelen in Dustin, de rest wordt in contanten aangevuld. Voor de overname wordt afgerond, moeten er nog een aantal gebruikelijke stappen ondernomen worden, zoals het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Trots

“Ik ben trots dat ik vanaf haar ontstaan in 2017 Centralpoint heb geleid en op de geweldige onderneming die wij hebben opgezet. Door het harde werken van onze uitzonderlijke werknemers, hebben wij onze positie als toonaangevende IT-partner in de Benelux versterkt. In Dustin hebben wij een krachtige nieuwe eigenaar gevonden met de ambitie om het aanbod aan onze klanten uit te breiden en de groei in de Benelux te versnellen, organisch en door overnames. De twee ondernemingen zijn perfect complementair aan elkaar en samen zijn wij gereed om aan onze leidende positie te blijven bouwen. Ik zie er naar uit om de volgende fase van groei met Centralpoint in te gaan”, zegt Luuk Slaats, CEO van Centralpoint.

Infotheek

Het is niet de eerste keer dat Centralpoint het onderwerp is van een overname. De zakelijke IT-webwinkel bestaat al sinds de vroege dagen van het internet. In 2017 nam de Infotheek Group echter Centralpoint over en bracht het onder zijn vleugels. Niet veel later besloot Infotheek al zijn merken onder de Centralpoint-naam door te laten gaan om een volledig IT-aanbod onder één dak te kunnen bieden.

