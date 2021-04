Cybersecurtitystartups halen steeds meer investeringen binnen’

Wereldwijd is in het afgelopen jaar het aantal investeringen in startups op het gebied van cybersecurity flink toegenomen. Dit constateren de experts van Crunchbase in een recent onderzoek. Belangrijkste reden was dat de vraag naar nieuwe beveiligingsstrategieën en -oplossingen sterk groeit vanwege de opkomst van hybride werkmogelijkheden.

Startups op het gebied van cybersecurity hebben zich in 2020 steeds meer aandacht gekregen van investeerders. Niet alleen aandacht, maar ook daadwerkelijke investeringen met kapitaal. Volgens het rapport van de onderzoekers van Crunchbase werd maar liefst 7,8 miljoen dollar in startende securitybedrijfjes geïnvesteerd. Wereldwijd bestond 45 procent van de investeringen in beginnende cybesecuritybedrijfjes uit angel-, seed- en early stage-kapitaal.

Verder kwamen door de toegenomen investeringen er in 2020 zes nieuwe cybersecurity unicorns, of bedrijven met een marktwaarde van meer dan 1 miljard dollar.

Verenigde Staten en Israël leidend

Absolute voorlopers op dit gebied zijn de durfkapitalisten in de Verenigde Staten. In dit land werd in het afgelopen jaar 22 procent meer in cybersecurity-startups geïnvesteerd. Dit is zelfs meer dan de hele percentagegroei van het durfkapitaalinvesteringen in dit land in heel 2020; +15 procent. In totaal werd in de Verenigde Staten 76 procent van het mondiale investeringsbedrag gerealiseerd of 5,9 miljard dollar. De runner-up investeerder in cybersecuritystartups is Israël. Gezamenlijk nemen de durfkapitalisten in de Verenigde Staten en Israël 90 procent van alle wereldwijde security-investeringen voor hun rekening.

De investeerders die het meeste in beginnende securitybedrijfjes investeerden, waren volgens het Crunchbase-onderzoek de Amerikaanse venturekapitalisten Accel, Insight Partners, Techstars en Y Combinator. Deze bedrijven worden gevolgd door het Israëlische OurCrowd en Singtel innov8 uit Singapore.

Nieuwe technologie voor hybride werken nodig

Voor durfkapitalisten was de huidige pandemie één van de meest belangrijke reden om meer in securitybedrijfjes te investeren. Vooral omdat security voor veel bedrijven steeds belangrijker wordt doordat hun werknemers steeds vaker hybride -zowel thuis als op kantoor- zijn gaan werken. Hiervoor zijn nu nieuwe beveiligingsstrategieën en -raamwerken nodig. Het zijn juist de securitystartups die hiervoor technologie ontwikkelen, constateert Crunchbase in zijn onderzoek.

Blijvende vraag

De vraag naar betere security voor hybride werken gaat ook dit jaar en in 2022 leiden tot meer durfinvesteringen in bedrijven die hiervoor oplossingen en toepassingen ontwikkelen, zo verwachten de experts. In 2022 zal dit ook tot een consolidatie, door partnerships en overnames, gaan leiden. Niet alleen kleine bedrijfjes zullen een rol gaan spelen bij het ontwikkelen van security voor hybride werken, maar ook de grote techgiganten, bestaande securitybedrijven en private equity-bedrijven.

