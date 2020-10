‘Nederlandse bedrijven investeren door COVID-19 meer in security’

Nederlandse bedrijven zijn zich door de pandemie meer bewust geworden van cybersecurity en hebben hierop actie genomen. Dit stelt securityspecialist Motiv in een recent onderzoek onder Nederlandse IT-bedrijven.

Uit het onderzoek van de Nederlandse securityspecialist Motiv komt naar voren dat veel bedrijven beseffen dat de huidige pandemie aantrekkelijk is voor kwaadaardig gedrag van hackers. Hackers grepen de onzekere afgelopen maanden aan om meer aanvallen te plegen.

Zo blijkt uit het onderzoek dat één op de vijf ondervraagde Nederlandse bedrijven de afgelopen periode te maken heeft gehad met een cyberaanval. In 13 procent van de gevallen ging het hierbij om een enkele aanval, bij 8 procent waren het zelfs meerdere aanvallen. Verder geeft volgens Motiv, best opvallend, 15 procent van de Nederlandse bedrijven aan dat zij helemaal niet weten of zij zijn aangevallen.

Meer investeringen in cybersecurity

Ondanks deze slechte ervaringen, geeft twee derde van de ondervraagde Nederlandse bedrijven aan dat zij meer zijn gaan investeren in cybersecurity. Gemiddeld gaven zij 10 procent meer uit aan beveiligingsmiddelen. Voor de pandemie reserveerde 17 procent van de wereldwijde organisaties meer dan 10 van het IT-budget voor security, inmiddels is dat gestegen naar 24 procent.

Meer investeringen in cybersecurity staan ook volgend jaar nog op het programma, zo blijkt uit het onderzoek. Een derde van de Nederlandse bedrijven geeft aan investeringen in cybersecurity voor 2021 op de rol te hebben staan.

Motiv geeft bedrijven ook nog een aantal tips, als het gaat om het op orde krijgen van de cybersecurity. Volgens Bastiaan Bakker, directeur business development bij Motiv ICT Security, is het vooral belangrijk dat bedrijven de basisvoorwaarden op orde hebben. Hij denkt hierbij onder meer aan een goede virusscanner, endpoint security, multifactorauthenticatie en vulnerability management.

