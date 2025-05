SAP presenteert nieuwe Joule AI Agents binnen de Business Suite

SAP presenteert een uitgebreid portfolio aan Joule Agents die automatisch gaan samenwerken met mensen. De AI-agents leveren slimme inzichten en helpen gebruikers, waardoor organisaties efficiënter kunnen opereren. Het is een nieuw ecosysteem dat zowel op SAP- als niet-SAP-systemen moet werken.

SAP beschikt over diepgaande industriekennis en bedrijfskritische applicaties. Door deze kennis en applicaties te combineren met AI-agents ontstaan nieuwe innovatiemogelijkheden. Dit kan voor veel organisaties een positieve impact hebben op bedrijfsprocessen en resultaten.

Het doel is dat de SAP AI-agents niet alleen aanbevelingen doen en inzichten bieden, maar ook reasoning gebruiken om onzichtbare bedrijfsproblemen in kaart te brengen. Ze kunnen acties voorstellen of zelfs autonoom uitvoeren om organisaties efficiënter te laten opereren. SAP wil dit voornamelijk toepassen op hun eigen oplossingen, maar de agents moeten ook in staat zijn data uit andere systemen te halen of acties uit te voeren op systemen van derden. AI-agents gaan volgens SAP een grote rol spelen in het arbeidsproces, met als doel medewerkers minimaal 30 procent efficiënter te maken.

Joule AI Agents werken altijd en overal

Aangedreven door SAP Business Data Cloud kunnen Joule Agents op elk moment toegang krijgen tot bedrijfsgegevens en acties uitvoeren in zowel SAP- als niet-SAP-systemen. De agents kunnen datastructuren en processen analyseren en begrijpen, waardoor ze beter en sneller in staat zijn om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit moet een grote impact gaan hebben op de efficiëntie van organisaties.

SAP’s stap naar Agentic AI past in een bredere markttrend. Deze agents kunnen specifieke taken autonoom uitvoeren, wat leidt tot verhoogde efficiëntie en betere resultaten. SAP lijkt momenteel vooral te focussen op AI-agents die samenwerken met menselijke medewerkers, maar nog niet volledig autonoom werken.

SAP biedt ondersteuning voor het Agent2Agent en het MCP-protocol. Hierdoor kunnen AI-agents ook met elkaar of met agents van derden communiceren om complexe taken uit te voeren. Dit concept moet nog verder ontwikkeld worden, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat SAP op dit vlak meer kan presenteren.

De nieuwe Joule agents bestrijken klantervaring, supply chain management, spend management, financiën en personeelsbeheer. Ze beloven bedrijven te helpen bij het stroomlijnen van activiteiten, het versnellen van besluitvorming en het verbeteren van cross-functionele processen.

Sales optimalisatie met AI-agents

SAP introduceert twee agents om verkoop en orderbeheer te verbeteren. De Quote Creation Agent maakt het mogelijk om e-mail-offerteaanvragen om te zetten in kant-en-klare offertes, waardoor handmatige gegevensinvoer en fouten worden geëlimineerd. Daarnaast zorgt de Catalog Optimization Agent voor het onderhouden en optimaliseren van productgegevens, wat de nauwkeurigheid van productdata moet verbeteren. Deze agents worden naar verwachting in het tweede kwartaal beschikbaar.

Supply chain wendbaar maken met AI-agents

SAP introduceert ook AI-agents in zijn supply chain-toepassingen. De Maintenance Planner Agent is voorzien van reasoning-capaciteiten en kan met behulp van realtime data voorstellen doen om onderhoudsschema’s te optimaliseren. De agent zorgt voor een planning waarbij mensen en materiaal zo efficiënt mogelijk worden ingezet en moet zorgen voor minder storingen bij kritieke assets.

Daarnaast komt SAP met de Shop Floor Supervisor Agent, die informatie over storingen analyseert en de impact beoordeelt. Vervolgens doet deze agent voorstellen om de productieplanning aan te passen en voorraad aan te leggen, waardoor de effecten van een storing worden geminimaliseerd. Deze agents worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 beschikbaar.

Spend management agents

SAP introduceert ook nieuwe spend management agents. De Meeting Location Planner Agent automatiseert tijdrovende taken voor groepsreizen. Deze agent kan reiskosten plannen en inschatten, accommodaties zoeken en de meest optimale vluchturen en tarieven vinden.

De Expense Report Validation Agent helpt werknemers met declaraties die binnen het beleid en de regels van de organisatie passen. De agent geeft waarschuwingen als uitgaven afwijken van de beschikbare data en rapportages uit het verleden en kan bedrijfsregels interpreteren. Deze agent wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2025.

Finance en HR agents

Nieuwe Joule agents brengen ook automatisering naar finance-processen. Zo is er de Dispute Resolution Agent om conflicten in de bedrijfsadministratie te valideren en op te lossen. Ook is er de Accounts Receivables Agent, die relevante data analyseert voor achterstallige vorderingen om gepaste follow-ups met klanten uit te voeren.

Voor HR introduceert SAP de Performance Agent, die managers voorziet van data-inzichten voorafgaand aan één-op-één gesprekken met medewerkers, om consistente en productieve gesprekken te bevorderen. De finance- en HR-agents worden algemeen beschikbaar in het derde kwartaal van 2025.