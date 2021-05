Nederlandse onderzoekers krijgen 2 miljoen voor bouwen kwantum-modem

De Nederlandse start-up voor kwantumtechnologie QphoX heeft een investering van 2 miljoen euro ontvangen. Het geld gaat naar de ontwikkeling van wat het een Quantum Modem noemt, waarmee toekomstige kwantumcomputers met elkaar in verbinding worden gebracht.

Met de Quantum Modem van QphoX kunnen meerdere kwantumprocessors aan elkaar gekoppeld worden, waarmee netwerken op een schalen voorbij de tientallen of honderdtallen qubits haalbaar zijn. “Het is exact hetzelfde als een klassieke modem, maar dan voor kwantumcomputers,” vertelt Simon Gröblacher, de CEO en oprichter van QphoX, tegen TechCrunch. “Het converteert elektrische en microgolfsignalen coherent naar optische signalen, zodat er in de tussentijd niet met kwantuminformatie gewerkt hoeft te worden.” Hierdoor kunnen twee kwantumcomputers via het internet met elkaar praten.

Agnostisch voor soorten computers

Het systeem van QphoX kan overweg met meerdere soorten kwantumcomputers. Gröblacher vertelt dat zijn bedrijf zich volledig focust op de microgolven, waardoor het bedrijf overweg kan met supergeleidende qubits, topologische qubits en meer. Volgens Gröblacher zijn momenteel de enige concurrenten van QphoX actief in de academische wereld en is QphoX het enige bedrijf dat aan een daadwerkelijk product werkt.

Investeerders

De investeerders bestaan uit Quantonation, Speedinvest en High-Tech Gründerfonds. Rick Hao, de Principal van het Deep Tech-team binnen Speedinvest, vertelt dat zijn bedrijf wil investeren in start-ups die aan de vroege stadia van toekomstige technologie werken. Hij verwacht dat QphoX goed gepositioneerd is om op termijn een grote impact te hebben. Bedrijven als Google, IBM, IQM en Microsoft hebben al zeer positieve feedback op het werk van QphoX gegeven, vertelt Gröblacher tegen Quantum Delta.

Kwantumonderzoek in Delft

De roots van QphoX liggen bij de Technische Universiteit in Delft, waar wel meer belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kwantumcomputers vandaan komen. Ook het QuTech-onderzoeksteam heeft zijn roots bij de universiteit. Dat team onthulde vorige maand het eerste ‘kwantuminternet’. Ook claimde het team onlangs een doorbraak behaald te hebben met de eerste kwantumcomputer waarbij vier qubits in een raster opereren.