Amerikanen investeren steeds meer in Europese techbedrijven

De afgelopen twee jaar is de interesse van Amerikaanse investeerders in Europese technologiebedrijven aanzienlijk gestegen. De investeringen bereikten in april 2021 zelfs een historisch hoogtepunt. Dat blijkt uit cijfers van dataplatform Dealroom.

Tot nu toe hebben investeerders uit de VS dit jaar al 10,1 miljard dollar (8,3 miljard euro) gestopt in Europese startups. Ter vergelijking: in 2020 was dat 9,3 miljard dollar over het hele jaar.

Helft fondsen uit VS

In de afgelopen 10 jaar waren Amerikaanse investeerders goed voor grofweg 50 procent van de financiering van startups in Europa. In 2010 stond dit percentage op 65 procent, terwijl investeerders uit de VS dit jaar tot nu toe 55 procent van de financiering hebben verzorgd.

Van alle Amerikaanse venture capitalist firma’s die in Europa hebben geïnvesteerd, heeft Accel uit Californië aan de meeste financieringsrondes deelgenomen. Het bedrijf heeft meegedaan aan 31 rondes en 31 startups gesteund, waaronder Deliveroo, Hopin, Monzo en UiPath. Inmiddels heeft Accel nu ook een kantoor in London en heeft het bedrijf een scout-programma gelanceerd. Scouts krijgen elk 200.000 dollar om in Europese startups te investeren. Op de tweede plek staat het in New York gebaseerde durfkapitaal- en private equity bedrijf Insight Partners. De afgelopen 12 maanden heeft het bedrijf geld gestopt in 30 investeringsrondes.

Interesse in fintech

Hoewel Amerikaanse firma’s de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in verschillende industrieën, lijken ze fintech in het bijzonder interessant te vinden. In dit segment worden financiële diensten en producten gekoppeld aan innovatieve technologie. In maart 2021 haalde Klarna in één investeringsronde een miljard dollar op. Het was tot nu toe de grootste ronde, waaraan Amerikaanse investeerders deelnamen. Onder andere Sequoia, Silver Lake Partners, HMI Capital en Technology Crossover investeerden in het Zweedse fintech bedrijf.

Naast fintech lijken Amerikaanse investeerders ook vooral bedrijven uit Groot Brittannië te prefereren. Van de 460 rondes waaraan investeerders uit de VS deelnamen in 2021, was meer dan een kwart van startups uit Engeland. SaltPay en Exscientia haalden hierbij het meeste meeste geld op. Daarbij gaan de meeste investeringen naar startups uit Londen. Zo’n 65 procent van de bedrijven die geld ophaalde van Amerikaanse investeerders is gevestigd in de Britse hoofdstad. Nederlandse bedrijven konden dit jaar tot nu toe rekenen op Amerikaanse fondsen in 21 investeringsrondes.

