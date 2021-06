Nvidia koopt DeepMap voor zelfrijdende auto-push

Nvidia ziet brood in de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende voertuigen. Hiervoor heeft het onlangs voor een onbekend bedrag DeepMap overgenomen, dat navigatiesoftware voor zelfrijdende voertuigen maakt.

Met de software van DeepMap kunnen voertuigfabrikanten hoogwaardige kaarten maken van wegen. Op basis van de kaarten kunnen autonome en zelfrijdende voertuigen de beste route bepalen om hun doel te bereiken en eventuele obstakels te vermijden. De kaarten leveren voor de slimme voertuigen meer data op. Hoe meer data over wegen een op AI gebaseerd navigatiesysteem krijgt, hoe beter een autonoom zelfrijdend voertuig kan navigeren.

Oplossingen DeepMap

DeepMap levert concreet twee producten die de kaarttechnologie als basis hebben. DeepMap HDR helpt autofabrikanten kaarten te maken en deze constant te updaten met de nieuwste informatie. Hierdoor krijgen de autonome zelfrijdende voertuigen steeds de meest accurate informatie over hun omgeving. Daarnaast bouwt DeepMap RoadMemory automatisch kaarten met behulp van sensors die aan de zelfrijdende voertuigen zijn bevestigd.

Integratie in Nvidia-portfolio

De producten van DeepMap worden door Nvidia straks voortgezet, maar de chipset en AI-specialist gaat de technologie ook integreren met zijn eigen oplossingen voor slimme autonome en zelfrijdende voertuigen.

Het Nvidia-portfolio bestaat niet alleen uit end-to-endoplossingen voor zelfrijdende auto’s, maar ook uit software voor het bouwen, trainen en testen van op AI gebaseerde rijsystemen. Belangrijk hierbij is het Nvidia Drive-platform. Hiermee biedt Nvidia tools en oplossingen voor onder meer neural nework training, validatie in het datacenter en hoge rekenkrachttoepassingen in de auto’s.

Met de overname van de technologie van DeepMap kan Nvidia straks ook de concurrentie aan gaan met het Mobileye-portfolio van concurrent Intel. Mobileye van Intel levert dezelfde soort producten en oplossingen voor zelfrijdende voertuigen. De overname van DeepMap moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn beslag krijgen.

