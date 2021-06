Amazon heeft enkele jaren geleden de kassaloze winkel geïntroduceerd en dat was een enorme innovatie in supermarktland. Het bleek bovendien een groot succes: Amazon opende uiteindelijk 29 Amazon Go-winkels. Hier kun je door middel van je smartphone, camera’s en meer technologische snufjes boodschappen doen en zonder dat je langs een kassaband of caissière hoeft, weer de deur uitloopt. Betalen gaat automatisch. Nu wordt er voor het eerst een volledige supermarkt voorzien van deze Just Walk Out-technologie.

Ter vergelijking: een Amazon Go-winkel is normaliter ongeveer 110 tot 215 vierkante meter. Dat terwijl de gemiddelde Amazon Fresh-winkel gemiddeld zo’n 1860 vierkante meter is. Er is vorig jaar wel een Amazon Go-supermarkt geopend die zo’n 966 vierkante meter is. Zo groot als voor die Fresh-winkel, heeft Amazon de technologie nog niet ingezet. Er zijn momenteel dertien Fresh-winkels, maar de nieuwe Fresh-winkel met die Just Walk Out-technologie is een gloednieuwe, veertiende winkel.

Amazon Fresh-winkel

Die winkel is ruim 2300 vierkante meter en dus groter dan de gemiddelde Fresh-winkel. Dilip Kumar van Amazon zegt op TheVerge: “Door de Just Walk Out-technologie naar een supermarkt op ware grootte te brengen met de Amazon Fresh-winkel in Bellevue, wordt het vermogen van de technologie om te schalen en zich aan te passen aan nieuwe omgevingen getoond. Ik ben heel blij dat het nog meer klanten zal helpen genieten van een gemakkelijkere en snellere manier om te winkelen. Ik kan niet wachten om hun feedback te krijgen over dit nieuwste Just Walk Out-aanbod.”

Het is niet zo dat robots de complete winkel overnemen. Je kunt als klant nog steeds kiezen voor een gewone kassa om af te rekenen. Wil je Just Walk Out gebruiken, dan moet je bij binnenkomst een QR-code scannen in de Amazon-app. Vervolgens moet je selecteren welke betaalpas er moet worden gebruikt. Daarna word je bij het verlaten van de winkel automatisch gefactureerd op die betaalpas. De winkel weet aan de hand van een soort weegschaal-schappen en camera’s wat je zoal van het schap hebt gepakt. Hierdoor is het niet meer nodig om langs de kassa te gaan.