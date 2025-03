Amazon loopt achter in de AI-race en voelt dat

Amazon zou investeringen willen maken in de ontwikkeling van eigen AI-producten. De investeringen zouden een eigen AI-model moeten opleveren dat kan redeneren en zelfontwikkelde AI-agents.

Volgens Business Insider is de ontwikkeling van een eigen AI-model dat kan redeneren al bijna afgerond. Voor de ontwikkeling van eigen AI-agents heeft het bedrijf nog een langere weg af te leggen. Volgens Reuters is er recent een nieuwe agentic AI-groep opgericht onder leiding van Swami Sivasubramanian. Sivasubramanian heeft zich al bewezen als manager van AI- en data-teams binnen de organisatie.

Concurrentie o3-mini en R1

Het AI-model van Amazon zou moeten meespelen op het niveau van o3-mini van OpenAI en R1 van DeepSeek. Deze modellen denken langer nu voordat ze een antwoord geven, wat de accuraatheid van het antwoord ten goede zou moeten komen.

De lancering wordt verwacht vanaf juni. Amazon zou het model dan toevoegen aan de Nova-modellen. Het bedrijf hoopt in de prijs onder deze van de concurrentie te komen. Een moeilijke opdracht met het AI-model van DeepSeek dat al bekendstaat als ‘spotgoedkoop’.

Luister onze podcast om meer te weten te komen over ‘reasoning’-modellen en R1 van DeepSeek:

Nog wat in te halen

De ontwikkelingen binnen de AI-wereld gaan enorm snel. Er zijn flinke investeringen nodig om bij te blijven met de concurrentie, die voor Amazon bestaat uit de grote techspelers. Die investeren miljarden, Microsoft heeft bijvoorbeeld al plannen om dit jaar 80 miljard dollar te investeren in alleen de uitbreiding van datacenters voor AI-workloads.

Amazon voelt dat de eigen ontwikkelingen een beetje moeten worden opgevoerd om nog relevant te zijn in de AI-wereld. Dit jaar maakt het daar meer investeringsgeld voor vrij, namelijk 100 miljard dollar. Vorig jaar bedroegen deze uitgaven 83 miljard dollar.

Amazon heeft inmiddels AI-producten zoals de Nova-modellen, hardware voor AI-workloads met de Trainium-chips en Bedrock als marktplaats voor het uitwisselen van AI-producten. AI-agents en ‘reasoning’-modellen zijn wel velden waar spelers in de techwereld zich al een tijdje in verdiepen. Amazon neemt hier dus opnieuw een eerder afwachtende houding aan om nu aan de inhaalslag te beginnen. Hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld al met de ontwikkeling van een eigen chatbot of AI-model voor het generen van afbeeldingen.