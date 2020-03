Amazon verkoopt technologie kassaloze winkels aan andere retailers

Amazon gaat zijn technologie voor kassaloze winkels ook aan andere retailers verkopen. De technologie wordt al toegepast in de Amazon Go-winkels in de Verenigde Staten, maar zou nu ook door andere supermarkten als Ahold/Delhaize, Carrefour en Jumbo worden ingezet.

De Amazon Go-technologie biedt de mogelijkheid om een winkel binnen te lopen, de producten te pakken die je nodig hebt en vervolgens weer naar buiten te lopen. Dit alles zonder dat je langs een kassa komt en tijd kwijt bent aan het in- en uitladen van je boodschappen karretje. Uiteraard loop je de winkel niet uit zonder te betalen, dit gebeurt automatisch.

De winkels die gebruik maken van de Amazon Go-technologie hangen vol met sensoren, denk hierbij aan camera’s en sensoren in de schappen waar de producten liggen. Deze sensoren verzamelen alle data en middels kunstmatige intelligentie (AI) kan worden gedetecteerd welk product door welke klant wordt gepakt.

Bij binnenkomst moet je een klantenkaart scannen, voordat het poortje opengaat. Hierdoor weet de winkel wie je bent. Vervolgens kan je gaan winkelen en alle producten pakken die je nodig hebt, het terugzetten van producten is ook gewoon mogelijk. Zodra je de winkel uitloopt schrijft Amazon automatisch het totaalbedrag van alle producten af van je creditcard en ontvang je de rekening per e-mail.

Amazon Go van klein naar groot

De afgelopen jaren heeft Amazon in totaal 26 Amazon Go-winkels geopend, dit waren veelal kleine stadswinkels met een beperkt assortiment. Vorige maand heeft Amazon echter de eerste volwaardige grote supermarkt geopend met Amazon Go-technologie. In Seattle is deze eerste grote winkel geopend en wordt de technologie nu op een veel grotere schaal getest.

Amazon Go-technologie beschikbaar voor andere retailers

Met de komt van de technologie naar de echt grote winkels, heeft Amazon nu ook laten weten dat het de technologie gaat verkopen aan andere retailers. Hierdoor zouden andere supermarkten of warenhuizen ervoor kunnen kiezen ook dit concept te gaan uitrollen.

Het grote voordeel van het kassaloos winkelen is dat de kosten van de retailer omlaag gaan. Er is veel minder personeel nodig, want de kassa’s hoeven niet meer bediend te worden. De vraag is natuurlijk wel hoe hoog het prijskaartje van de technologie is en voor welke winkelketens het interessant is.

De afgelopen jaren hebben retailers al flink geïnvesteerd in oplossingen om personeel aan de kassa’s te vervangen. Zo beschikken veel supermarkten tegenwoordig over balies waar je zelf je producten kan scannen en betalen. Dit is de volgende stap in winkelen en wat ons betreft een hoogstandje in software development en kunstmatige intelligentie.