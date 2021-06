CM.com biedt nu integratie met Instagram Messaging

CM.com ondersteunt bedrijven in het in contact blijven met hun klanten via Instagram Messaging. Deze oplossing is nu onder meer geïntegreerd met het CM.com-platform.

CM.com maakt het mogelijk Instagram Messaging in workflows en tools te integreren. Dit moet hen meer contactmogelijkheden geven binnen het social mediaplatform van Facebook. Hierdoor kunnen zij betere privé- en gepersonaliseerde conversaties met kun klanten aangaan en meer service bieden.

De oplossing is vooral geschikt voor die bedrijven die naast alle andere contactmogelijkheden vaak Instagram gebruiken als marketingtool. Dit contact kan met Instagram Messaging worden aangegaan via story replies, publieke comments, direct messages en mentions.

Integratie met CM.com-oplossingen

Instagram Messaging wordt als API ook geïntegreerd in de diverse Business Messaging API- en Cloud Solutions-oplossingen van CM.com. Hierdoor krijgen klanten naast alle functionaliteit van Instagram Messaging, ook alle mogelijkheden van deze specifieke oplossingen.

Naast de komst van Instagram Messaging heeft CM.com deze maand voor zijn platform meer updates uitgebracht. Zo werd onder meer de functionaliteit van de Mobile Marketing Cloud-, de Mobile Service Cloud-, de Pages-oplossingen en het Customer Data Platform verbeterd.