Apple-oprichter Steve Wozniak steunt Right to Repair

Steve Wozniak, Apple’s cofounder, heeft gezegd voorstander te zijn van een algemeen Right to Repair. In een video zei hij dat Apple niet had bestaan als hij in zijn jeugd niet gewoon aan elektronica had kunnen sleutelen.

In de video zegt Wozniak dat door het zelf kunnen repareren ontwikkelaars en ingenieurs “weten hoe ze de juiste soort software kunnen maken en de juiste soort hardware kunnen ontwikkelen”. Daarmee laten ze aan zichzelf en anderen zien dat ze er een talent voor hebben, dat is “erg motiverend voor creatieve geesten, zo ben ik opgegroeid,” zei hij.

Zonder Right to Repair geen Apple

Hij wees er op dat doordat hij destijds zelf kon sleutelen aan zijn tv, hij de wereld had kunnen laten zien “dat de toekomst van personal computers een toetsenbord en een tv zou zijn”. Hij merkte ook op dat toen de Apple II werd uitgebracht, deze werd geleverd met de complete schema’s, software en code.

“De Apple II was aanpasbaar en uitbreidbaar ‘tot het maximum’. Mensen ontdekten hoe ze de allereerste weergave konden omzetten naar lowercase. Die Apple II was de enige bron van winst voor Apple gedurende de eerste tien jaar van het bedrijf,” aldus Wozniak. “Het was erg goed dat het zo open was, dat iedereen mee kon doen.”

Baas over eigen product

“Soms kunnen bedrijven, door met anderen samen te werken, beter zakendoen, dan wanneer ze volledig beschermend en monopolistisch zijn,” merkte hij op. Wozniak denkt dat big tech het Right to Repair bij consumenten hebben weggenomen, omdat “het bedrijven macht geeft, controle over alles.” Maar, “is het jouw computer of de computer van een bedrijf? Denk daar eens over na. Het is tijd om de juiste dingen te gaan doen.”

In 2019 begon Apple onafhankelijk reparateurs toegang te geven tot originele Apple onderdelen, training en gereedschap. De EU is sinds eind vorig jaar bezig om Right to Repair vast te leggen in wetgeving. Deze week werd ook bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw uitvoeringsbesluit gaat ondertekenen, dat moet voorkomen dat fabrikanten consumenten en onafhankelijke reparateurs hun Right to Repair onthoudt.