Terwijl smartphones steeds beter te repareren zijn, geldt hetzelfde niet voor laptops. Amerikaanse belangenorganisatie PIRG stelt dat met name MacBooks en Chromebooks nog veel ruimte voor verbetering hebben op dit gebied.

PIRG beoordeelde verschillende merken op hun repareerbaarheid door middel van scores zoals ze op Amerikaanse scholen gehanteerd worden. Omdat de Franse regering sinds januari 2021 gedetailleerde informatie eist van fabrikanten over hoe consumenten apparatuur kunnen onderhouden, zijn er gedefinieerde criteria om merken aan te houden. Er bestaan vijf criteria: een ‘wildcard’ op basis van de categorie apparatuur, de beschikbaarheid van technische documentatie ter ondersteuning van reparaties, de complexiteit van een demontage en de beschikbaarheid en prijs van reserve-onderdelen.

Tip: Smartphones zijn recyclebaar, maar niet waar het telt

PIRG borduurt hierop voort, maar weegt demontage zwaarder. Men vindt dat dit aspect extra belangrijk is omdat het in de praktijk bepaalt of een apparaat eenvoudig te repareren is. Men trekt punten af voor onvolledige score-informatie en lidmaatschap van anti-Right-to-Repair-bewegingen.

Wisselvallig bij laptops

Opvallend is dat laptops gemiddeld iets lastiger uit elkaar te halen zijn dan vorig jaar. Wel zijn er hogere scores bij alle andere criteria, met ASUS (B+) en Acer (B) als uitblinkers in de test. Apple is de enige fabrikant die een D scoort, vooral omdat demontage van MacBooks erg lastig is. Wel is er bij deze apparaten lichte verbetering te zien ten opzichte van vorig jaar.

De tiental geteste Chromebooks geeft een wisselvallig beeld, zelfs tussen modellen van hetzelfde merk. Zo gaat de Latitude 3140 van Dell aan kop binnen deze categorie, terwijl de Chromebook 3110 de op twee na laagste score kent. HP Chromebooks blijven vooral achter. Gemiddeld zijn Chromebooks minder repareerbaar dan het aanbod van Windows-laptops.

Smartphones verbeteren, Apple stijgt het sterkst

Er zijn minder telefoonmerken getest dan bij laptops, terwijl de scores ook niet veel verschillen. Van vier fabrikanten (Apple, Google, Motorola en Samsung) zijn elk drie modellen getest. Samsung eindigt daarbij onderaan (C-), Apple en Google ontlopen elkaar weinig (C) en Motorola is een lichte uitblinker (C+). De iPhone is aanzienlijk verbeterd dit jaar, waardoor het zich nu in de middenmoot bevindt als het om repareerbaarheid gaat.

iFixit ontdekte echter dat de iPhone 15-serie wellicht beter repareerbaar is dan voorheen, maar dat het softwarematig voorkomt dat third-party onderdelen worden ondersteund. Enige verbetering kent daardoor een belangrijke kanttekening die PIRG eveneens aankaart.

Lees ook: Apple laat je zelf je iPhone of Mac repareren, maar maakt het duur

Wel constateert PIRG dat telefoons over het algemeen ontworpen zijn om langer mee te gaan. Daarbij stelt de non-profit dat deze vooruitgang gepaard zal moeten gaan met langere software-ondersteuning dan nu. Niet elke optie zal de beloofde tien jaar van de Fairphone 5 evenaren, maar Samsung belooft met de S24-serie zeven jaar aan updates.

Kortom: repareerbaarheid is bij deze twee productcategorieën nog steeds een pijnpunt. Lichte verbeteringen en snelle stijgers bij bijvoorbeeld Apple worden gecompenseerd door twijfelachtige softwarepraktijken en deelname aan anti-Right-to-Repair-bewegingen. Er valt dus nog veel te winnen op dit gebied, zeker omdat ook de recyclebaarheid tegenvalt.