Terwijl andere hardwarefabrikanten claims van duurzaamheid maken, lijkt de nieuwe Fairphone 5 de daad bij het woord te voegen. De belofte van acht jaar software-ondersteuning is tenminste zo belangrijk als alleen recycle-mogelijkheden of repareerbaarheid.

Gebruikers kunnen de nieuwe telefoon vanaf 14 september bestellen. De 256GB-variant kost 699 euro, terwijl de oude Fairphone 5 als budgetmodel daaronder voortleeft. De repareerbaarheid is in ieder geval op orde: elk onderdeel kan apart besteld worden voor relatief schappelijke prijzen. Zo kost een nieuwe USB-C-poort 19,95 euro en een geheel nieuw scherm 99,95, het duurste component. Daarmee legt het bedrijf in ieder geval de basis voor langdurig gebruik, zelfs bij ietwat roekeloos gebruik.

Eerlijke materialen

Wie de telefoon openmaakt, krijgt al gauw de vorm van de Democratische Republiek van Congo te zien op één van de componenten. Dit is een verwijzing naar het feit dat er veel conflictmineralen uit dat land geëxporteerd worden; Fairphone probeert juist alle medewerkers eerlijk te belonen en de standaarden van Responsible Mining na te leven. Dit verklaart waarom de telefoon qua specificaties niet al te imposant is voor de prijs: de Qualcomm QCM6490-SoC valt bijvoorbeeld buiten de Snapdragon-lijn en is geen krachtpatser.

Waarom ondersteuning op lange termijn belangrijk is

De Fairphone 5 zal voor veel gebruikers met name interessant zijn voor de lange termijn. Hoewel men acht jaar aan OS-ondersteuning belooft, hoopt Fairphone dit te rekken tot 2033.

Uiteindelijk is daar het meeste te winnen ten opzichte van de concurrentie. Menig smartphonefabrikant biedt slechts drie jaar ondersteuning voor de nieuwste Android-versies, waaronder bijna elk budgetmodel van Motorola of Samsung. Premium-varianten en iPhones gaan veelal langer mee dan dat, maar vijf à zes jaar is eigenlijk praktisch het maximum geweest.

Waarom is dit zo relevant? Dat is omdat het vele malen beter is om een telefoon langdurig in gebruik te nemen dan een ‘ecologisch’ geconstrueerde smartphone om de drie à vier jaar te vervangen. Telefoons zijn namelijk nauwelijks recyclebaar als het gaat om processoren en 20 procent van alle materialen gaat tijdens het recycleproces verloren.

Lees ook: Smartphones zijn recyclebaar, maar niet waar het telt