Nederlandse Apple-gebruikers kunnen vanaf nu zelf bepaalde onderdelen van hun iPhones of MacBooks repareren. Apple heeft hiervoor zijn Self Service Repair-programma naar Nederland uitgebreid. Verder introduceert de techgigant een online diagnose-tool.

Apple heeft onlangs zijn Self Service Repair-programma uitgebreid naar 24 Europese landen, waaronder Nederland, Denemarken, Griekenland, Portugal, Zwitserland en Kroatië. Het programma was eerder al in België beschikbaar.

Het Apple Self Service Repair-programma biedt Apple-gebruikers de mogelijkheid via een online store bepaalde onderdelen, gereedschappen en handleidingen te krijgen van hun toestellen. Daar kunnen zij mee aan de slag om kapotte toestellen te repareren.

iPhones, M2-MacBooks en -desktops

Met dit programma kunnen Apple-gebruikers van onder meer de iPhone 12, 13, 14 en 15 repareren. Voor MacBooks is dit mogelijk bij op M1- en M2- gebaseerde laptops en desktops. In dit laatste geval is het zelfhulpprogramma nu uitgebreid met ondersteuning voor de op de M2-processor gebaseerde 14″- en 16″-MacBook Pro’s, de MacBook Air 15″, de Mac mini-, Mac Pro- en Mac Studio-desktops. Eerder werden al de M2 MacBook Air 13″ en MacBook Pro 13″ ondersteund.

Het repareren van je eigen toestel is financieel niet aantrekkelijker dan het inleveren van het toestel bij een Apple-gecertificeerde professionele reparateur. Een batterijbundel voor de iPhone 12 mini kost bijvoorbeeld 105 euro en het glas aan de achterzijde van de nieuwste iPhone 15 Pro komt neer op 183,52 euro. Om de reparatie te voltooien zal de gebruiker ook nog moeten betalen voor het gebruik van reparatietools. Het terugsturen van de kapotte onderdelen kan de gebruiker wel weer een terugbetaling opleveren, maar die is niet in alle gevallen heel hoog. Het glas aan de achterzijde waar we het net over hadden, levert nog 36,26 euro op.

Nieuwe diagnosetool

Naast de expansie van het zelfhulpprogramma naar meerdere Europese landen, heeft Apple ook een nieuw online diagnosetool gelanceerd. Apple Diagnostics for Self Service Repair laat Apple-gebruikers hun devices testen op de juiste werking en prestaties van bepaalde onderdelen van hun devices. Gebruikers kunnen in andere woorden identificeren welke onderdelen aan vervanging toe zijn. Via de tool kunnen gebruikers volgende zaken controleren: de hardware, de softwareversie, het scherm, de camera, Face ID en audio-input.

Apple geeft wel aan dat deze webgebaseerde testomgeving is bedoeld voor eindgebruikers die al over de nodige kennis beschikken en ervaring hebben met het repareren van Apple-devices. Deze eindgebruikers krijgen dezelfde toegang tot de repareer- en testondersteuning die beschikbaar is voor Apple-gecertificeerde professionele reparateurs.

De nieuwe diagnosetool is per direct beschikbaar in de VS en moet komend jaar ook worden uitgerold naar Europa.

