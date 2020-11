EU stemt voor Right to Repair-regelgeving

Een flinke meerderheid van het Europees Parlement heeft zijn steun betuigd voor een Right to Repair voor consumenten. De stemming geeft het startsein voor een aantal regels om het voor consumenten eenvoudiger te maken hun eigen apparatuur te repareren.

Van de leden van het Parlement hebben er 395 voor de wetgeving gestemd. Er waren 94 stemmen tegen en 207 leden hebben geen stem uitgebracht. In de stemming is besloten dat de EU gaat werken aan wetgeving om producten eenvoudiger te maken om te repareren, hergebruiken en recyclen.

Labels

Concreet houdt dit in dat het verplicht moet worden om bij een product aan te geven hoe eenvoudig het is om te repareren, maar ook hoe duurzaam het is en hoe lang de verwachte levensduur van het product is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een label dat vergelijkbaar is met de repareerbaarheidsscore van iFixit.

Duurzaamheid

Verder geeft de stemming een voorzet voor wetten die fabrikanten verplichten om hun apparatuur te ontwerpen met duurzaamheid, energiezuinigheid en recyclebaarheid in het achterhoofd. Reparaties moeten aantrekkelijker, systematischer en betaalbaarder kunnen worden, met onder andere betere garanties en beschikbaarheid van reparatiehandleidingen.

Tijdlijn

Met de stemming gaan er nog geen regels in werking. De stemming is alleen een akkoord dat de EU actief gaat werken aan wetgeving. De eerste wijzigingen zijn gepland voor 2021, mits het coronavirus geen roet in het eten gooit.

Right to Repair

De Right to Repair-beweging in Europa wordt door verschillende partijen gesteund, zoals ECOS, het European Environmental Bureau, de Europese tak van iFixit, Runder Tisch Reparatur en het Restart Project.