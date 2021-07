Alphabet stort zich met Intrinsic op trainen van industriële robots

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, richt het nieuwe bedrijf Intrinsic op voor het trainen van industriële robots met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Hierdoor kunnen klanten straks makkelijker en goedkoper deze specifieke robots in hun bedrijfsomgevingen inzetten.

Het nu opgerichte Intrinsic is een spin-off van het X-onderzoekslab van Alphabet. Dit onderzoekslab werkt aan verschillende projecten rondom opkomende technologieën. Wanneer één van deze projecten veelbelovend wordt, zorgt Alphabet voor een spin-off in een apart bedrijfsonderdeel voor het commercieel benutten van de technologie.

Intrinsic heeft ook deze weg afgelegd en start nu als startup onder de paraplu van Alphabet. Het bedrijf is al vijf jaar bezig met het ontwikkelen van technologie voor het trainen van industriële robots met behulp van AI.

Technologie Intrinsic

De software die het heeft ontwikkeld, gebruikt verschillende AI-methoden, zoals deep learning en reinforcement training. Deze laatste AI-methodiek gebruikt een neuraal netwerk voor het uitvinden hoe via trial en error bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd.

De hieruit voortvloeiende algoritmes moeten industriële robots trainen om hun taken makkelijker en in minder tijd uit te voeren. De kostenreductie wordt dus al bereikt door het efficiënter kunnen programmeren van de robots.

Uiteindelijk moet de technologie het gebruik van industriële robots goedkoper worden en dus bereikbaar voor meer bedrijven. Het bedrijf zoekt nu naar partners en producenten van industriële robots, vooral in sectoren als auto-elektronica en de gezondheidszorg, voor het kunnen toepassen van zijn technologie.

Overige interesse in AI voor industriële robots

Alphabet is met Intrinsic niet de enige techgigant die op dit moment inzet op AI-technologie voor industriële robots. Google, ook onderdeel van het concern, werkt al jaren aan zijn DeepMind-algoritmes op basis van machine learning voor robottoepassingen. De kennis die met DeepMind wordt opgedaan, kan in een later stadium ook voor Intrinsic worden ingezet.

Ook Facebook is op dit terrein bezig. Samen met de UC Berkeley- en Carnegie Mellon-universiteiten heeft de tech- en social mediagigant onlangs AI-technologie ontwikkeld voor het navigeren van robots op moeilijk terrein. Facebook heeft ook een toolkit ontwikkeld voor algoritmes die in een driedimensionale omgeving, denk aan fabrieken, kunnen opereren.