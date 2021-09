Box-CEO wint gevecht met durfkapitalist Starboard Value

Box–CEO Aaron Levie heeft een gevecht om de macht met de activistische durfinvesteerder Starboard Value in zijn voordeel beslecht en mag van de aandeelhouders blijven zitten in de Board of Directors. De activistische investeerder wilde Levie en twee andere bestuursleden vervangen om Box meer rendement te laten opbrengen.

De aandeelhouders van Box hebben onlangs CEO Aaron Levie en twee andere bestuursleden van de tienkoppige board herbenoemd. Hiermee komt er een einde aan een gevecht tussen Levie en de twee andere bestuursleden met de activistische investeerder Starboard Value LP. Deze investeerder wilde de drie bestuursleden vervangen met zijn eigen mensen.

Actieve investeerder

Sinds een investering in 2019 wilde Starboard Value, dat nu een aandeel van 8,9 procent in Box heeft, meer actie van het bedrijf. Volgens de investeerder presteerde Box slechter dan concurrenten en zou het niet voldoen aan de beloftes aan de aandeelhouders.

Ondanks dat de investeerder vorig jaar twee posities in de board of directors kreeg, wilde Starboard Value meer zeggenschap over de koers van het bedrijf. Een investering van 422 miljoen euro (500 miljoen dollar) van investeerder KRR werd als een defensieve actie gezien. Starboard Value eiste hierop drie nieuwe posities, waarvoor die van CEO Levie en twee anderen moesten wijken.

Aandeelhoudersvergadering besliste

Aaron Levie en de twee anderen waren het hier niet mee eens en legden de kwestie voor aan de aandeelhoudersvergadering. Deze heeft nu dus besloten de CEO en de twee andere directors te herbenoemen. Waarom de vergadering van aandeelhouders de drie directors heeft herbenoemd is niet bekend. In ieder geval heeft Box de laatste tijd mooie cijfers laten zien. Ook werden de drie directors gesteund door een grote aandeelhouder en was de kwestie bekend bij toezichthouder SEC.

Reactie Box en Starboard Value

Box maakte bekend blij te zijn met de uitkomst en verwacht dat hiermee de hele kwestie is opgelost. De activistische aandeelhouder Starboard Value klaagde tegenover de aandeelhouders over manipulatie van de stemrechten. Het is niet bekend wat de aandeelhouder nu gaat doen.