VS, Japan, India en Australië willen standaarden voor techindustrie

De VS, Japan, India en Australië hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht van de overeenkomst die ze vorige week overeen zijn gekomen. “Technologie moet het leven van onze burgers veiliger, welvarender en lonender maken, door enkele van ’s werelds grootste gedeelde uitdagingen aan te pakken,” zo stellen de vier.

“We zetten ons in voor het bevorderen van een open, toegankelijk en veilig technologie-ecosysteem, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.” De vier willen zich inzetten voor de ontwikkeling van kritieke en opkomende technologie die tastbare voordelen oplevert voor de samenleving. Dit ontwikkeld via een multi-stakeholderbenadering die adaptief en dynamisch is en aansluit bij universele waarden, waaronder respect voor vrijheid van meningsuiting en privacy, aldus de landen in een verklaring.

Daaronder valt ook het aangekondigde initiatief voor 5G diversificatie, inclusief inspanningen voor testen en testfaciliteiten. “We bevorderen de inzet van veilige, open en transparante 5G en Beyond-5G netwerken, en werken samen met een reeks partners om innovatie te bevorderen en betrouwbare leveranciers en benaderingen te promoten, zoals Open-RAN.”

Samen sterk

De verklaring noemt geen stappen- of tijdsplan, maar zegt wel dat de vier samen “gelijke tred blijven houden met veranderingen in de wereldeconomie en innovatieprocessen, door toekomstige trends te volgen en de kansen te benutten om technologieën vooruit te helpen, om veel van onze gedeelde doelstellingen te bereiken: veiligheid en veerkracht, duurzaamheid, economische inclusie en gezondheid en welzijn.”

De landen “zijn toegewijd aan het bevorderen van technologische ontwikkeling die de economische vooruitgang versnelt en in de behoeften van al onze burgers voorziet.” Speciaal genoemd: het “bouwen van vertrouwen en integriteit”, een nogal opvallende toevoeging gezien de onderzeeërperikelen van de VS en Australië. Desalniettemin roepen de vier op dat andere landen zich bij ze aansluiten.