Facebook wil in EU 10.000 werknemers aannemen voor bouwen ‘metaverse’

Facebook wil in Europa een gigantische virtuele omgeving bouwen en gaat hiervoor 10.000 medewerkers werven. De techgigant wil hiermee aantonen dat het de Europese markt zeer belangrijk vindt.

De techgigant omschrijft een ‘metaverse’ als een nex-generation computing platform. Dit platform bestaat volgens Facebook uit een omgeving van met elkaar verbonden virtuele en augmented reality-omgevingen. Binnen deze omgeving, die aanwezig is onafhankelijk van of Facebook ergens actief is of niet, ontmoeten gebruikers elkaar virtueel in plaats van fysiek. Dit geheel indachtig de visie van de techgigant dat in de toekomst mensen elkaar veel vaker virtueel ontmoeten in plaats van in real life. Het uiteindelijke doel van deze gigantische virtuele omgeving: nieuwe sociale en economische ontwikkelingen.

Facebook ziet voor de bouw van deze metaverse grote kansen voor de EU en de lidstaten. De techgigant wil daarom den komende vijf jaar, tot en met 2026, 10.000 nieuwe medewerkers in de EU werven voor de ontwikkeling van dit metaverse.

Reden investeringen in EU

De techgigant kiest vooral voor de EU omdat het daar een groot potentieel aan gekwalificeerde medewerkers ziet die aan het project kunnen bijdragen. Facebook wijst hiervoor ook op de diverse technologische ontwikkelingen die op Europese universiteiten plaatvinden.

Daarnaast wil de techgigant graag profiteren van de diverse incentives die lidstaten van de Europese Unie hebben op het gebied van investeringen in technologie. Denk daarbij aan het ruimhartige startup-beleid van verschillende lidstaten.

Een andere reden voor de techgigant voor het zich specifiek richten op de EU en het daar aantrekken van personeel is dat, in de ogen van Facebook, de EU vooroploopt in de wereld als het gaat om het creëren van nieuwe wet- en regelgeving voor het internetdomein. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving rondom de vrijheid van meningsuiting, privacy -iets wat Facebook vaak aan den lijve ondervindt-, en de rechten van individuele mensen in de dagelijkse gang van het internet. Ook de plannen voor de enkele digitale markt binnen de lidstaten van de EU zijn voor de techgigant zeer interessant.

Wanneer de bouw van het Facebook metaverse precies van start gaat, is niet bekend.